ชมลีลาแดนซ์ ‘ลุงป้อม’ ปะทะ ‘วู้ดดี้’ เปิดเพลงท่อนดัง ‘อะไรที่ไม่รู้ก็บอกไม่รู้’

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ แคนดิเดตนายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง WOODY ของพิธีกรคนดัง วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา โดยเปิดใจถึงชีวิตวัยเด็ก ประสบการณ์ความรัก และเหตุผลเลือกเป็นทหาร ไปจนถึงที่มาฉายา “ลุงป้อม ไม่รู้”

โดยหลังจากคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ดังกล่าว ได้ออกมาแล้ว วู้ดดี้ ก็ได้เผยคลิปวิดีโอ ชวนกันมาเต้นเพลง ไม่รู้ ไม่รู้ ของ NCX ที่เพิ่งปล่อยเพลงมาเมื่อ 1 เมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งเลือกท่อนเด็ดอย่าง “ก็เธอไม่เคยเห็นตาฉันไง ฉันไง เลยไม่เข้าใจว่าฉันคิดอะไรอยู่ อะไรที่ฉันไม่รู้ฉันก็บอกว่าไม่รู้ ถึงดูจะไม่เอาไหน มันก็มี only you แต่ทำเพื่อเธอ ทั้งใจๆ เธอไม่มีใคร ไอก็พร้อมจะ me you คงมีบางเรื่องใช่มั้ย ขออภัยที่ไม่รู้ แค่เพียงเธอเชื่อเอาไว้ เธอเป็นอะไร ฉัน me too”

ที่บิ๊กป้อม ก็ได้ออกลีลาแดนซ์ตามวู้ดดี้ เคอะเขินเล็กน้อย

จบคลิปทำเอาเจ้าตัวถึงกับส่ายหัว

เรื่องนี้ ดีเจดาด้า ก็ออกมาคอมเมนต์ว่า “5555 ถ้าตัดเรื่องการเมืองออกไป ลุงป้อม มุมนี้ดูเป็นคนน่ารักนะ”