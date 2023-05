โทนี่ ยันกลับไทย ก.ค.นี้ ลั่นบ้านผม จะกลับมีไรไหม? รับ 3 ทวิตสุดท้าย มีส่วนทำแพ้

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซัม อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ CareTalk x CareClubHouse กับทักษิณ และกลุ่ม CARE ตอน การเมืองภายหลังเลือกตั้ง ถึงโพสต์ 3 ข้อความสุดท้าย ลงบนทวิตเตอร์ เรื่องการกลับบ้านในช่วงกรกฎาคมนี้ มีผลผลการเลือกตั้ง หรือไม่ว่า มีส่วน เพราะว่า จริงๆแล้ว มันดูเหมือนจะมีส่วน แต่มันไม่มีความหมายเลย มันนิดเดียว ความหมายจริงๆแล้ว คือเราแพ้เกมโซเชียลมีเดีย เพราะสินค้าเราดีทุกอย่าง เราทำสินค้าอย่างดี นโยบายเราดีมาก ตรงกับปากท้อง แต่เรานำเสนอริชเซลล์ เป็นเซลล์ที่ไม่ได้เลือกเยอะ เขาออแกนิก บางทีไม่เข้าใจสินค้าแต่ขายได้เต็มที่ ไม่ใช่แค่เด็กที่เลือกก้าวไกล เพื่อนมงฟอร์ตผม 70 กว่าก็ไปเลือกก้าวไกล เพราะลูกบอก

ถามต่อว่า เป็นเพราะกระแสโซเชียลหรือไม่ โทนี่ ตอบว่า เขาบริหารการตลาดผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก และก็ทำได้ดี ต้องชื่นชม เพื่อไทย แพ้ต้องยอมรับว่า ต้องไปปรับปรุงตัวเอง แต่ไม่ได้แพ้เยอะ โดนขนาดนี้ กระหน่ำขนาดนี้ เขตแพ้คนเดียว ปาร์ตี้ลิสต์แพ้ 10 คน ไม่ได้ยับเยิน แต่เราถอยจากการที่น่าจะชนะเยอะ ดีอย่างเป็นโอกาสที่เพื่อไทยจะได้ปรับปรุงตัวเอง องค์กรที่เก่าและแก่ ถ้าไม่ดิสรัปตัวเอง เหนื่อย โลกมีพลวัตร คอนซูมเมอร์เราคือ ประชาชนทั้งประเทศ

ถามว่า อย่างตอนที่ทวิตไป เราจะกระทบอะไรต่อคะแนนเสียงหรือไม่ โทนี่ กล่าวว่า “มีทั้งบวกลบ คนที่คิดถึงผมอยากเห็นผมกลับมา ก็เลือก คนที่เฉยๆก็ลบ ความสำเร็จ มีลูกเยอะมาก แต่ความผิดพลาด เป็นลูกกำพร้า ผิดปุ๊ป คนจะหายหมดเลย จะโทษกัน”

ถามย้ำว่า ยืนยันไหม ว่าจะกลับเดือนกรกฎาคม โทนี่ กล่าวว่า “So far ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องเปลี่ยน วันนี้ถ้าตัดสินใจแล้ว ไม่สนใจอะไรเลย อยู่เมืองนอกมา 17 ปี มันเหมือนติดคุกใหญ่ๆ เพราะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ เข้าประเทศไม่ได้ แต่ว่าโลดแล่น สะดวกสบาย เวลานอนหลับ ไม่รู้หรอก เราอยู่ไหน โรงแรมคืนละ 7 แสน กับโรงแรมจิ้งหรีด เวลาหลับไม่รู้หรอกอยู่ไหน เราหลับให้ได้ สบาย ไม่มีปัญหา

เมื่อถามว่า ถามตรงๆว่า พร้อมจะกลับมาติดคุกใช่หรือไม่ โทนี่ กล่าวว่า What ever will be will be ชีวิตเกิดมาก็แค่นั้น จะ 74 เดือน กรกฎาคมนี้ ก็กำไร เกินค่าเฉลี่ยแล้ว อย่าไปคิดอะไรมาก ผ่านพ้นจุดนี้ไป ที่เหลือคือความสุข อยู่กับหลาน ส่งหลานไปโรงเรียน เอมิ นานิ บอกว่า ตากลับมาอยากให้ตาไปส่งที่โรงเรียน แต่เราคงสาย ตาไปไหน มีแต่คนขอถ่ายรูป กว่าจะถึงห้องเรียน สำหรับเรื่อง ลูกอิ๊ง ออกมาตัวเล็กนิดเดียว เหมือนลูกโอ๊ค ตัวเล็ก ขนาดยังไม่ได้อุ้ม ยังหลงเลย เล่นรักบี้ 7 คน ได้ทีมนึง

ถามว่า กังวลไหม หากกลับมาตามไทม์ไลน์ ความขัดแย้งของคนในสังคม จะเอนเอียงหรือไม่ โทนี่ กล่าวว่า “ผมไม่ได้อยู่การเมืองแล้ว จะมีอะไร ตอนนั้นขัดแย้งเป็นการเมืองทั้งนั้น อย่าไปใส่ใจ ผมไม่สนใจ บ้านผม ผมจะกลับไป มีไรไหม ผมจะกลับบ้านผมอะ”

