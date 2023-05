เรียงคนมาเป็นข่าว วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ผู้เขียน ปักหมุด

⦁…เส้นทางสู่เก้าอี้ นายกฯ ของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อาจยังอีกยาวไกล พรรคต้นสังกัดชนะเลือกตั้ง 152 ที่นั่ง อันดับ 1 เหนือเพื่อไทย แต่การที่ไม่ได้ชัยชนะเด็ดขาด ทำให้ความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยสากล เป็นข้อยุติของการตัดสิน ที่ใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือชี้ขาดนั้น มีความไม่แน่นอน แม้เวลาต่อมาจะรวบรวมเสียง เกินครึ่งสภาล่าง รวมเพื่อไทย-พันธมิตรฝ่ายค้าน 313 อัพแล้ว แต่ก็ยังต้องลุ้นระทึกต่อไปว่า เมื่อเข้าสู่การโหวตเลือกนายกฯ ที่ใช้คน 750 คนชี้ขาดนั้น จะแตะถึง 376 หรือไม่

⦁…คำถาม ที่ว่าจะทะลุเกณฑ์ 376 หรือไม่ ดูเหมือน 1 สัปดาห์ให้หลังการเลือกตั้ง จะยิ่งดังขึ้น แม้ก้าวไกล และว่าที่พรรคร่วมอันประกอบร่างกันขึ้น นัดลงนามเอ็มโอยูต้นสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันก็แบ่งสาย ล็อบบี้หาเสียงมาสนับสนุน ‘พิธา’ เพิ่มเติม จากทั้ง ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ และ ส.ว.ป้อมปราการอันเป็นฐานที่มั่นแข็งแกร่งของขบวนการสืบทอดอำนาจ พลเรือนลายพราง แต่ไม่ง่ายหรอก ที่จะหามาเพิ่มเติม 60-70 เสียง

⦁…แคะแกะออกยากสุด ไม่ต้องถามคือ ส.ว. แม้มีสมาชิกสภาสูงจำนวนหนึ่งประกาศ โหวตให้ ตามความต้องการของประชาชนที่แสดงออกผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าชอบธรรมยิ่ง แต่จำนวนก็แค่หยิบมือ ต่อให้ได้เต็มแม็ก ทั้งล็อบบี้และออร์แกนิค 50 เสียง

ทว่าก็ไม่พอ ส่วนเสียง ส.ส.นั้น มองผ่านปรากฏการณ์ มีกรณ์ไม่มีกู แล้วยากเป็นอย่างยิ่งที่จะดึง ใครมาร่วมอีกได้ เนื่องจากฝ่ายเดียวหมดหน้าตัก ที่เหลือเป็นอีกฝั่ง ปรปักษ์การเมือง

⦁…อีกฝั่ง คือขั้วเดิมกับ พรรคชาติพัฒนากล้า ที่ถูกแฟนด้อมตั้งคำถาม และยื่นคำขาด มีกรณ์ไม่มีกู รวมไทยสร้างชาติ พรรค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลังประชารัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวหน้า ปิดประตูตาย เนื่องจากก้าวไกลประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมเด็ดขาด 2 ลุง เหลือก็แต่ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เหลือก็แต่ ชาติไทยพัฒนา 3 พรรคนี้หาก ‘พิธา’ จะดีลร่วม คงต้องเคลียร์กับแฟนด้อมหนัก ประชาธิปัตย์ต้นสังกัดเก่ากรณ์ เคยเคลื่อนไหวการเมือง กระทั่งเป็นเงื่อนไขรัฐประหารมาแล้ว ที่เหลือภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา ไม่แน่นักว่าหากดึงมาจะไม่เกิดประเด็น…ไม่มีกู

⦁…จุดยืน และอุดมการณ์อันสูงส่ง ของพรรคการเมือง ของโหวตเตอร์ เป็นเรื่องดี ควรแก่การสนับสนุนแน่นอน แต่ในสภาพความเป็นจริง ที่ก้าวไกลมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่ การช่วงชิงยึดอำนาจบริหาร เพื่อเข้าไปปรับรื้อโครงสร้างการเมือง ขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้ประกาศไว้ ก้าวไกลจะหาเสียงจาก ส.ส.และ ส.ว.ซึ่งบริสุทธิ์ผุดผ่อง ใสกิ๊ก ปราศจากไฝฝ้าราคี จากไหน …นี่ย่อมเป็นการบ้านข้อใหญ่

⦁…เลือกตั้งจบ แต่เกมไม่จบ ชั่วโมงนี้ นอกจากหน้าฉาก การรวบรวมเสียง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างคึกคัก หลังฉากก็ปรากฏความเคลื่อนไหว เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดจาก สูตรคณิตศาสตร์ สองฝั่งน้ำ ฝันต่างแต่ดาวดวงเดียวกัน นั่นคือเก้าอี้นายกรัฐมนตรี บันไดขั้นแรกตั้งรัฐบาล ฝ่ายหนึ่งชอบธรรม ทางการเมืองชนะเลือกตั้ง อีกฝั่ง เสียงปัจจุบันไม่แพ้ รวมกับ ส.ว.แล้ว ยังเกินครึ่งของสองสภา มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ศึกนี้ว่ากันว่าจะสู้กันอีกยาว ไม่นับรวมการถูกกรรมการจับแพ้ฟาล์ว ค้านสายตา ของว่าที่แคนดิเดตนายกฯ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ของสงครามรอบนี้

สัมมนา – ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ C asean พร้อมด้วย H.E.Hun Saroeun เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา “C asean Forum 2023” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Master Plan on ASEAN Connectivity: Strategy for Change” โดยมี รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG, พิษณุ สุวรรณะชฎ, พลภัทร สุวรรณศร และประวิช สุขุม ร่วมงาน ณ C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

เปิดศูนย์ – พงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ “St.Carlos Rehabilitation and Extended Care Centre – St. Carlos RECC” ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว แบบองค์รวมเฉพาะบุคคล โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยมี นพ.สุชัย หยองอนุกูล, พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล, สิรินภา หยองอนุกูล, นพ.สุชาติ ชื่อลือชา, พว.วิภาวีช์ ฐิตารีย์ภัทรกุล และธนภัทร วัฒนธรรม ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส จ.ปทุมธานี

ประชุมสามัญ – อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ จัดงานประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2566 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์และทิศทางอุตสาหกรรมแร่ของโลกและประเทศไทย” โดยมี วัลลภ การวิวัฒน์, เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล และสุรพล อุดมพรวิรัตน์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

สนับสนุน – ชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ แฟร์เท็กซ์ไฟต์ ผลักดันมวยไทยให้เป็นที่นิยม สนับสนุนทัวร์นาเมนต์ ไทวัสดุ X Fairtex 4 Champions Tournament มุ่งต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลก มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะทุกรุ่น พร้อมเข็มขัดแชมป์ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา เมื่อเร็วๆ นี้

แถลงข่าว – อภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. พิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงข่าวจัดงาน “วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช” ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ณ เวทีกิจกรรม สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

จัดงาน – สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Exclusive Movie & Dinner’s Night : Fast & Furious 10” โดยมี โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และธนวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แมส มาร์เกตติ้ง จำกัด ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ต้อนรับ – อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา รองประธานสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ พร้อมด้วย วรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ต้อนรับ เอมิล เฮสกี้ อดีตนักเตะจากสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ และทีมชาติอังกฤษ ในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษระหว่าง สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ กับสโมสรท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ไพรเวตดินเนอร์ – ประวิทย์ เตชะวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูนิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานไพรเวตดินเนอร์แนะนำ DUNILETTO ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษที่ดีทั้งต่อโลก และดีต่อเรา พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อมื้ออาหาร กับ 3 คอนเซ็ปต์ “Go-Joy-Wow” โดยมี ภูริ หิรัญพฤกษ์, จินนี่ เขริกา โชติวิจิตร ร่วมงาน ณ Chef’s Table by Chef Art private dinner เอกมัย