สุราก้าวหน้าฟีเวอร์! โรงสุราพื้นบ้านชัยภูมิยอดพุ่ง ผลิตขายไม่ทัน เริ่มขาดตลาด

หลังจากกระแส นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ได้พูดถึงประเด็น “สุราก้าวหน้า” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา จนทำให้สุราพื้นบ้านในหลายจังหวัดขาดตลาด

อีกหนึ่งพื้นที่ใน จ.ชัยภูมิ ที่ก็มีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม “สุราพื้นเมืองกลั่น” ที่มีวัตถุดิบทำมาจากอ้อย มาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในนามชื่อ The Spirit of ChaiyaPhum (เดอะสปิริต ออฟชัยภูมิ) ของ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ที่มีรูปลักษณ์ และรสชาติ ถูกใจต่อผู้บริโภคในทั่วประเทศ และต่างชาติเป็นจำนวนมากมาจนปัจจุบัน ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ และมีความทันสมัยสวยงาม ติดอันดับสุดยอดสินค้า 5 ดาว มีการส่งจำหน่ายในทั่วประเทศมาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมาจนปัจจุบัน

ล่าสุดผู้ประกอบการสุรา The Spirit of ChaiyaPhum เหล้าชัยภูมิ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังเจ้าของผู้ประกอบการสุราพื้นบ้าน ต่อประเด็น “สุราก้าวหน้า” ของนายพิธา ซึ่งยังไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ยอมรับโทรศัพท์เลย อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องจำหน่ายสุราพื้นบ้านยี่ห้อ The Spirit of ChaiyaPhum เหล้าชัยภูมิ ให้ข้อมูลได้เพียงว่า ร้านค้าต่างๆ ที่จำหน่ายสุราในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จำนวนมาก ที่ได้มีการติดต่อรับซื้อสุราพื้นบ้านของชัยภูมิรายนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ผ่านการรับรอง และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ประเภทสุราพื้นบ้าน ระดับ 5 ดาวมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนำมาขายได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากมาต่อเนื่อง

แหล่งข่าวระบุว่า ต้องบอกว่ามีจุดเด่นในตัว ทั้งเป็นเหล้ารัมที่ผลิตจากอ้อย ที่มีวัตถุผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งรูปแบบขวด แก้วที่ได้รับความนิยมตอบรับดีอย่างรวดเร็วในตลาด และผู้บริโภคมาก ซึ่งมีคนถามหาว่าจะหาซื้อมาดื่มจากไหนได้บ้าง และอยากให้ร้านค้าหลายแห่งช่วยนำมาวางจำหน่ายให้มาต่อเนื่องเป็นจำนวนมากตลอดช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา

จนมาปัจจุบันในขณะนี้หลังมีการออกมาพูดถึงจากกระแสของนายพิธาได้พูดถึงประเด็น “สุราก้าวหน้า” จนทำให้สุราพื้นบ้านในหลายๆ จังหวัด และรวมของที่ จ.ชัยภูมิ ในตัวสินค้า The Spirit of ChaiyaPhum เหล้าชัยภูมิ ที่ติดต่อไป เพื่อจะขอรับสินค้ามาวางจำหน่ายเพิ่มในร้าน ซึ่งก็แจ้งว่าขณะนี้ผลิตไม่ทันต่อตลาดในขณะนี้ได้แล้ว และร้านค้าต่างๆ ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้ประกอบการสินค้า The Spirit of ChaiyaPhum เหล้าชัยภูมิ รายนี้ได้เช่นกัน ซึ่งก็ทราบว่าตอนนี้สินค้าผลิตไม่ทันส่งมาขายมาให้เพิ่มได้ แต่อยากสอบถามดูถ้าพอมีอีกแต่ก็ติดต่อทางโทรศัพท์ที่เคยโทรสั่งสุราประเภทนี้ไม่ได้ และไม่ยอมรับสายเลย ซึ่งก็มีลูกค้ามาติดต่อขอซื้อตามมาเป็นจำนวนมากในขณะนี้ แต่ก็ไม่สามารถมีสินค้ามาส่งขายให้ได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้หลังเกิดกระแส “สุราก้าวหน้า” ในขณะนี้ ตอนนี้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านทั้งของ จ.ชัยภูมิ และอีกหลายจังหวัดที่มีชื่อติดตลาดในขณะนี้ได้รับผลตอบรับดีสูงขึ้นมากหลายเท่าตัว จนแทบหาสินค้าขายให้ไม่ทันในขณะนี้แล้วเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา