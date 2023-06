‘ชาญวิทย์’ รับบทนักแสดง คนดังแห่ชมรอบปฐมทัศน์ An Imperial Sake Cup and I

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการจัดการแสดงรอบปฐมทัศน์ของ An Imperial Saka Cup and I นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีผู้คนจากแวดวงต่างๆ เข้าร่วมรับชมอย่างคับคั่ง อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า, นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า, ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ศิลปินแห่งชาติ, นายสงวน คุ้มรุ่งโรจน์ สื่อมวลชนอาวุโส, ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มธ., ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ., นายธนาพล อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน และนายฆนัท นาคถนอมทรัพย์ สมาชิกพรรคก้าวไกล เป็นต้น

นายฆนัทกล่าวว่า การแสดง An Imperial Sake Cup and I นำแสดงโดย อ.ชาญวิทย์ ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหา ฝ่ายประชาธิปไตย งานนี้มีลูกศิษย์ลูกหา เข้าชมจนเต็มโรงละคร อาจารย์ชาญวิทย์ในวัย 81 ปียังคงสดใส มีพลัง ในส่วนของการเล่าเรื่อง คือประวัติของอาจารย์กับถ้วยสาเกจักรพรรดิ อาจารย์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของคนตัวเล็ก ๆ กับ ประวัติศาสตร์ภาพใหญ่ของโลกไว้ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ไล่มาจน 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19

“สิ่งที่น่ารักที่สุดคือเกร็ดประวัติส่วนตัวอาจารย์สมัยเรียนที่คอร์แนล อิทะกะ อเมริกา แพรวพราวไปด้วยลูกเล่น มุก เรียกเสียงหัวเราะเบาๆ ได้ตลอดการแสดง ใครยังไม่มีบัตร ให่รีบหน่อย เพราะเหลือรอบการแสดงอีกเพียง 2 รอบ วันที่ 17-18 มิย นี้” นายฆนัทกล่าว

ทั้งนี้ An Imperial Sake Cup and I เป็นการบรรยายของ ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผสมผสานกับงานวิดีโอสารคดีและกลวิธีแบบละครเวที ภายใต้การกำกับร่วมของธีระวัฒน์ มุลวิไล กลุ่มละครบีฟลอร์และนนทวัฒน์ นําเบญจพล ผู้กำกับภาพยนตร์ อาจารย์ได้บอกเล่าความสัมพันธ์ของตัวอาจารย์กับประเทศญี่ปุ่น นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จวบจนการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลของนักศึกษาไทยช่วงทศวรรษ 70

การแสดงแบบบรรยายเรื่อง An Imperial Sake Cup and I เปิดแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2020 ที่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยมในโครงการ The Breathing of Maps ก่อนจะเปิดแสดงแบบออนไลน์ในเทศกาล BIPAM 2021 และเพิ่งบินไปจัดแสดงที่ Tokyo Festival เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กล่าวว่า การแสดงดังกล่าว สะท้อนยุคสมัยที่คนระดับนำของประเทศทำตัวเหลวไหล ระบบก็ง่อนแง่น การแสดงของศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์จึงเป็นการเตือนให้สติก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป การแสดงนี้

เรตติ้งกระฉูด ตอนตอบคำถาม ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ให้ข้อคิดจากประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งว่า เราปฏิรูปกันมาตลอด จากสมัย ร.5 แต่คิดว่ายังไม่เคยมีการปฏิรูปเกิดขึ้นจริงๆเลย นั่นคือบริบทต่อการมองอนาคตใหม่ที่ผู้ฟังตั้งใจรอคำตอบ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ กล่าวด้วยว่า เรื่อง “ถ้วยสาเกหลวง” เป็นการพรรณนาประวัติศาสตร์สองอาณาจักร ญี่ปุ่นกับสยาม มีทั้งเหมือนและต่าง แต่ที่แน่ๆญี่ปุ่นก้าวพ้น “เมจิ” ไปแล้ว แต่สยามไทยยังย้ำเท้าอยู่อย่างไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ทุกคำขวัญหลักที่รัฐใช้อยู่ขณะนี้ “สามัคคี สมานฉันท์ มั่นคง” เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในศตวรรษที่ 19 ต่อหน้าการคุกคามของจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศส ปัจจุบันนี้ จักรวรรดินิยมถูกกลืนไปในโลกาภิวัตน์หมดแล้ว แต่สยามยังแต่งตัวไม่เสร็จ ขอความมั่นคงไปอีกสัก 20 ปี