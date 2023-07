เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

⦁…เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีการประกาศผู้ที่จะได้รับรางวัล Newberry honor เป็นรางวัลที่นักเขียนจำนวนมากผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด ผลปรากฏว่า Christina Soontornvat นามสกุลคุ้นๆ “สุนทรวัฒน์” เพราะเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของ “ป๋าเตี้ย–อำนาจ สุนทรวัฒน์” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 จากหนังสือที่ชื่อว่า The last map maker ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้ Chritina เคยคว้ารางวัลมาแล้ว 3 ครั้ง แถมยังได้รับรางวัล The Kirkus award จาก หนังสือ All Thirteen ที่เกี่ยวกับกลุ่มหมูป่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวง และถูกนำไปบรรจุไว้เกือบจะทุกห้องสมุดของโรงเรียน โด่งดังไม่เฉพาะที่อเมริกา แต่กระหึ่มไปทั่วโลก ในฐานะ “พ่อ” ภูมิใจกับผลงานของลูกสาวคนนี้มาก เขียนรายงานข่าวให้เพื่อนๆ และคนไทย กระจายส่งตามไลน์ทุกกลุ่มที่ตัวเองเป็นสมาชิก “ป๋าเตี้ย” บอกว่าถึงไม่ใช่ลูกสาวผม ผมก็ต้องชื่นชม เพราะเธอเป็นลูกคนไทยที่สร้างชื่อเสียง มีผลงานเชิงประจักษ์ให้กับประเทศไทยมายาวนาน 5-6 ปีแล้ว แม้อายุยังไม่มาก

⦁…หมวกอีกใบ “โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์” กับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ “เอ็นพีเอส” ปลื้มมาก ที่บริษัทประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินโครงการติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ระยะที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตต์ บนบ่อน้ำขนาด 1,200 ไร่ ของบริษัทที่ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี โดยมีแผนเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 4/2566 และอยู่ระหว่างการติดตั้ง ระยะที่ 2 ขนาด 90 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 1/2567 และจะทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ รวม 150 เมกะวัตต์ ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันเอ็นพีเอสมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 770 เมกะวัตต์ เป็นการผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลจำนวน 433 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมกับกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 150 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทสามารถผลิตพลังงานสะอาดแบบผสมผสาน ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอ้อ