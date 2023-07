มารีญา แจมเวทีก้าวไกล ครวญเพลงดัง กล่าวสุนทรพจน์ ‘ความหวังแห่ง ปชต.’ (คลิป)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) จัดกิจกรรมขอบคุณประชาชน โดยในตอนหนึ่ง น.ส.มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ขึ้นเวที โดยกล่าวถึงประเด็น “ความหวัง”

ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อโลกบอกให้เรายอมแพ้ เสียงแห่งความหวังจะกระซิบเสมอว่าให้เราลองใหม่อีกครั้ง

แล้ววันนี้ มารีญาได้มายืนอยู่ท่ามกลางความหวังที่ยังมีลมหายใจ มารีญาได้ยินเสียงของความหวัง และบอกได้ทันทีว่ามันมีแสงสว่างทั่วแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นความหวังด้านคุณภาพชีวิต หรือความหวังด้านสิ่งแวดล้อม ความหวังด้านการศึกษา รวมถึงเศรษฐกิจ

ที่สำคัญ ความหวังที่พวกเรารอคอยมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกความหวัง คือความหวังแห่งประชาธิปไตย ซึ่งวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจน”

ในตอนท้าย น.ส.มารีญายังขับร้องบทเพลง When you believe อีกด้วย