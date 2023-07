‘ทักษิณ-ปู’ ยิ้มกว้าง ‘อิ๊ง-เอม’ ยกพลหลานๆ บินเยี่ยมที่สิงคโปร์ ก่อนถึงวันเกิด

ยกพลพาครอบครัวไปสิงคโปร์กันพร้อมหน้าพร้อมตา สำหรับ 2 ลูกสาว อิ๊ง-แพทองธาร และ เอม-พินทองทา ที่พาหลานๆ ไปเยี่ยมคุณตา ที่สิงคโปร์ เลยได้เห็นภาพน่ารักๆ ระหว่างคุณตา กับหลานไม่น้อย ก่อนที่จะถึงวันเกิดของ โทนี่ วู้ดซัม ในสิ้นเดือนนี้

Advertisment

โดยพี่สาว เอม ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมว่า Love this moment of every single trip! thanks for capturing the moment as always ka @pongkuna เจอกันครั้งแรกของทุกทริปก็จะวิ่งมากอดกันแบบนี้ทุกครั้ง

พร้อมกับรูปของหลานๆ มินิคิน-เอมิ นานิ และวาคิณ ที่สวมกอดคุณตาแน่น

ขณะที่ อิ๊ง ก็ได้โพสต์ภาพไปรับคุณพ่อ ด้วยเพราะบินไปถึงก่อน รวมไปถึงภาพครอบครัว กับอาปู โดยว่า “รอบนี้มาถึงก่อนพ่อกับอา เลยพาหลานมารับที่สนามบินค่ะ#babytitarnandhergrandpa #mmdpstrips2023”

Advertisement

รวมไปถึงพาหลานสาวอย่าง น้องธิธาร ไปเที่ยวเซนโตซ่า

โดยมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ อาทิ อ๋อม สกาวใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ก็แวะเข้าไปเมนต์เช่นกัน