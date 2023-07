ส่องประวัติ “5 กกต.” เป็นใครมาจากไหน เคยทำอะไรมาก่อน แต่ละคนไม่ธรรมดา

ส่องประวัติ “5 กกต.” เป็นใครมาจากไหน ดีกรีแต่ละคน ไม่ธรรมดา

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุขึ้นมาทันที เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเนตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 101 (6) หรือไม่ จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทITV จำกัด พร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ในโลกโซเชียลมีการนำเสนอข้อมูลประวัติ ของกกต.ทั้ง 5 คน พร้อมทั้งติดเทรนทวิตเตอร์ อย่างรวดเร็ว

สำหรับ5 กกต.ในชุดดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย

1.นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2.ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

3.นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

4.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

5.ดร.ฐิติเชษฐ์ นุชนารถ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง



นายอิทธิพร บุญประคอง

เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2499 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2522 นิติศาสตรมหาบัณฑิต Tulane สหรัฐอเมริกา ปี 2527 รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาตลอด โดยเคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุธิธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ปี 2553

และในฐานะอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ จึงได้รับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2553-2555

ต่อมาจึงได้รับตำแหน่งให้เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี 2555 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี ปี 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี ปี 2558

และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปี 2559 กระทั่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

เกิดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2501 จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2527 จบการศึกษาเกษตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเคมี จากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2533 และจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาเอกหรือ Past Doctoral Degree ในสาขาเทคโนโลยียีนในเรื่องการจัดการยีสต์ (Gene Technology on Yeast) จากสถาบันเทคโนโลยีคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2537

สำหรับประวัติการทำงานมีประสบการณ์ทำงานเป็นอาจารย์ในระดับ 6 และ 7 ในเดือน พ.ย. 2537-ต.ค. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7-9 ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2552-ปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ เป็นกรรมการสภาวิชาการอาวุโส วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นอนุวุฒาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการบริหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายปกรณ์ มหรรณพ

เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2498 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

มีประสบการณ์การทำงานเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555-มี.ค. 2556 รองประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2556- ก.ย. 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

เกิดวันที่ 19 กันยายน 2501 วิทยาศาสตรบันฑิต (วิศวกรรมโยธา) จาก Central New England College of Technology สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2523 และจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2530 และระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Florida Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

เริ่มรับราชการเติบโตมาจากสายงานชลประทาน โดยเริ่มจากตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 งานออกแบบชลประทาน กรมชลประทาน เมื่อปี 2525 หัวหน้าโครงการชลประทานนนทบุรี และหัวหน้าโครงการชลประทานผักไห่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4, 3 และ 13 รองอธิบดีฝ่ายบริหารและรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งยังเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาถ

เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2501 จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2524 จบปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547 และปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปี 2557

เคยผ่านการฝึกหลักสูตรอบรมเพื่อหลักนิติธรรมประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 1 ปี 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 5 ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 21 ปี 2559 เป็นทนายความและยังเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต)

