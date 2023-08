เรียงคนมาเป็นข่าว – พท.ติดเทอร์โบ ดึง 2 ลุงตั้งรบ.ผสม ยอมละอุดมการณ์ จ่ายต้นทุนสูงปรี๊ด

ผู้เขียน ปักหมุด

เรียงคนมาเป็นข่าว – เพื่อไทยติดเทอร์โบ ดึง 2 ลุงตั้งรบ.ผสม ยอมละอุดมการณ์ จ่ายต้นทุนสูงปรี๊ด

⦁…เพื่อไทย เดินเครื่อง ติดเทอร์โบ ตั้งรัฐบาลผสม ยอมจ่ายต้นทุนสูง มั่นใจคุ้มค่า ตัดทิ้งเงื่อนไขที่ตั้งไว้ เพื่อให้มีความเป็นไปได้ ไม่แค่รัฐบาลทิพย์เท่านั้น สถานการณ์ล่าสุด ก้าวไกล 151 เสียง ตกเป็นฝ่ายค้านแน่นอน มีประชาธิปัตย์และไทยสร้างไทยเป็นเพื่อน นั่นหมายความว่า พรรคที่เหลือเพื่อไทย กวาดร่วมหมด ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนานั้นบรรลุข้อตกลงเปิดตัวก่อนหน้า 2 พรรคตัวตึง พลังประชารัฐของ กัปตันป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และรวมไทยสร้างชาติ พรรค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขยับแล้ว ตามมาแน่ เหลือแค่พิธีกรรม

⦁…ที่ตั้งโต๊ะแถลง โชว์ตัวเป็นๆ ไม่มิดเม้ม ของเดิมมีอยู่ 239 เมื่อลงทุนสูง บีโอไอการเมืองให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มพรรค 2 ลุง พลังประชารัฐ 40 เสียง และรวมไทยสร้างชาติ 36 ที่นั่ง รัฐบาลผสมเพื่อไทย ตัวเลขขยับมาที่ 315 กำลังดี มีเสถียรภาพ แม้ยังต้องการอีก 59-60 เสียงแล้วแต่นับ เพื่อฝ่าแนวต้าน 375 ทว่า เมื่อมีพรรค 2 ลุงเรียงเคียงข้าง เพื่อไทยมั่นใจ ในเสียง ส.ว. 250 คน ช่วยพาเข้าป้าย จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ประชาธิปัตย์ ไทยสร้างไทย ตกขบวน

⦁…ลองถึงขนาดที่ว่า ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าเพื่อไทย แย้มสัดส่วนโควต้า รัฐมนตรี 9 ส.ส.ต่อ 1 เก้าอี้ และขีดเส้นใต้ อย่างช้าภายใน 1 เดือน นับจากโหวตเลือก นายกฯ คงปิดจ๊อบตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จ และอีกเส้นใต้ภายในตุลาฯ แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ถ้าไม่มั่นใจเต็มร้อย คนระดับนี้คงไม่ออกมาโฆษณา เศรษฐา ทวีสิน ว่าที่นายกฯออกงาน ทีมเศรษฐกิจประกาศ เดินหน้า นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ตั้งเป้าจัดโปร 1 หมื่นของขวัญปีใหม่ สะท้อนถึงความมั่นใจ คดีไม่พลิกทั้งสิ้น

⦁…ตีคู่มากับ การรวบรวมเสียง โหวตนายกฯ สารตั้งต้นรัฐบาลของเพื่อไทยพรรคแกนนำ กระแสข่าวแบ่งเค้ก โควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคแพร่สะพัด วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าชาติไทยพัฒนา ตอบคำถาม จะได้นั่งเก้าอี้ สืบทอดว่าการกระทรวง ทส.ตัวเดิมหรือไม่ แบบมีอารมณ์ขัน ทิ้งไว้ให้คิด “ตอนนี้ ผมโดนเปลี่ยนไป 3 เก้าอี้แล้ว ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อีก” แต่ทางที่ดี เดอะท็อปบอกว่า ต้องรู้ชัด ก่อนโหวตนายกฯ

⦁…ภายใต้ข้ออ้าง ไฟต์บังคับ นักวิชาการ วันวิชิต บุญโปร่ง ตั้งคำถาม สวนคุ้มจริงหรือไม่ กับการดึงพรรค 2 ลุง ร่วมรัฐบาล เหตุผลดอกเตอร์ ม.รังสิต คือ ทั้ง 3 พรรค มีความขัดแย้งร่วมกันมาก่อน ฝังรากถึงมวลชน การจูบปากจะทำให้สังคมตั้งข้อสังเกต 3 พรรคนี้ ไม่ได้มองถึงเรื่องอุดมการณ์ แต่ยึดผลประโยชน์เฉพาะหน้า ทั้งที่พรรคเพื่อไทย มีทางเลือก ค่อยๆ ขยับได้ พร้อมกับเรียกร้องพรรคลุงๆ ว่า ต้องมีศักดิ์ศรี แต่วันนี้กลับลืมสิ้น ที่ไปด่าเขาขี้โกง บก.ลายจุด สมบัติ บุญงามอนงค์ ก็ผิดหวัง …การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร แต่แน่นอน อีเวนต์นี้มีรายจ่ายสูง

⦁…เลือกซ่อม เขต 3 ระยอง แทนที่ ไอซ์-นครชัย ขุนณรงค์ ที่ไขก๊อก จากพิษเคยต้องโทษจำคุก 10 กันยาฯ เหลือดูตัวเลข พรรคสีส้มกวาดยกจังหวัด 5 เขต แต่ละเขต ทิ้งอันดับสอง เฉลี่ยหมื่นกว่า ในสถานการณ์ที่เรตติ้งก้าวไกลยังดี แถมมีตัวช่วย แฟนคลับเห็นใจ โดนรุมสกรัม ฉะนั้น ไม่ว่าพรรคเจ้าถิ่น หรือค่ายใดก็ตาม ชั่วโมงนี้ ไม่น่าต้านทาน หยุดความแรง ของพลพรรค พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ “พงศธร ศรเพชรนรินทร์” เต็งจ๋า

⦁…ข่าวสะพัด จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ่อข้ามห้วยนั่งเก้าอี้ใหม่ หมายเลข 1 ฝ่ายประจำ กระทรวงพลังงาน แทนที่ กุลิศ สมบัติศิริ ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นกันยาฯ เป็นอีกครั้งที่ปลัด ทส. มีชื่ออีกกระทรวง โผล่มหาดไทยมาที คราวนี้พลังงาน เจ้าตัวเริ่มชินข่าว ที่กลัวมากกว่า คือคนหมั่นไส้ แม้ใครต่อใครปลอบใจ การมีชื่อนั่งได้ทุกกระทรวง แสดงว่า ฝีมือลือลั่นในยุทธจักรข้าราชการก็ตาม

⦁…ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดสนามฟาร์มสุข สนามบาส กลางแจ้ง สวนลุมพินี ปรับปรุงโดย ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ภายใต้บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามบาสกลางแจ้ง สวนลุมพินี

พิธีเททอง – พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิแพทยศาสตร์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระปางป่าเลไลยก์ เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ณ วัดมณีวงศ์ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

สตรีไทยดีเด่น – สมจิต แก่นสาร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกสตรีไทยดีเด่นจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิกภาคีเครือข่าย ประจำปี 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งมอบความรัก – สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย มาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส นำคณะผู้บริหารเครือซีพีและซีพีเอฟ ร่วมส่งความรักและคิดถึง “คุณแม่” โดยนำ “บะหมี่เป็ดซอสทรงเครื่อง” สูตรคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ แบรนด์ Chef Cares มอบให้แก่พนักงานเครือซีพีและประชาชนในย่านสีลม โดยมี ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ร่วมงาน ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

ร่วมยินดี – ศ.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น แถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล นักวิจัยเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดยมี ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมยินดี ณ รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทำบุญเลี้ยงพระ – สุรินทร์ โกสิยางกูร ประธานจัดงาน “12 สิงหา มหาราชินี” ปีที่ 31 ทำบุญใส่บาตร-ถวายผ้าไตร พระปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พร้อมทำบุญเลี้ยงพระโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี สิทธิชัย อุดมแก้วกาญจนา, สรณันทน์ โกสิยางกูร, สุพรรณ เพชรรัตน์, รัชฎา สายสน และพรพิมล โกสิยางกูร ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

หารือ – นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะของกรมปศุสัตว์เข้าพบและหารือกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน Animal and Veterinary Services (AVS) หน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้ National Park Boards (NParks) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ สร้างความมั่นใจในการนำเข้าเนื้อหมูไทย

ส่งมอบ – วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และวรรณิภา รุ่งเรือง ผอ.อาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ โดยมี ประพันธ์ โพธิ์หย่า ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 (กลุ่มภาคเหนือ), อุบลนัดดา สุภาวรรณ และอัมรินทร์ พันธ์วิไล รับมอบ

จัดงาน – บ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi Securities จัดงาน “Pi Gala Night” ขึ้นเป็นครั้งแรก มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Unlock The New World, Unlock The Power Of Infinite Possibilities” เพื่ออัพเดตสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Top Trader ณ รร.โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา