ดวงฤทธิ์ เอาจริง 2 ก.ย. พร้อมโดนปาขี้ 11 นาที เหตุเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลตั้ง รบ.

ดวงฤทธิ์ รักษาคำพูด 2 ก.ย.นี้ พร้อมโดนปาขี้ 11 นาที หลังเพื่อไทยฉีก MOU แยกทางก้าวไกลตั้ง รบ.สลายขั้ว

จากกรณีที่ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ สมาชิกกลุ่มแคร์ เคยทวีตข้อความประกาศว่า “ถ้าเพื่อไทยจับมือกับ พปชร. ผมจะยอมให้เอาขี้ปาหัว” จากนั้นได้ออกมายืนยันว่า “#เพื่อไทย จะตั้งรัฐบาลกับ #ก้าวไกล เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับ ภูมิใจไทย+พปชร.+รทสช.แน่นอน เลิกปั่น เลิกฝันเพ้อเจ้อกันได้แล้วนะครับ ผิดไปจากนี้ ผมให้เอาขี้ปาหัว (อีกรอบ)” พร้อมย้ำพูดคำไหนคำนั้น โดยระบุด้วยว่า เตรียมทีม Production ทำการถ่ายทอดสดด้วย

ทว่าสุดท้ายพรรคเพื่อไทยประกาศฉีกเอ็มโอยู แยกทางกับพรรคก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาล 11 พรรคสลายขั้วการเมือง ทำให้ทวีตดังกล่าวร้อนแรง ถูกขุดขึ้นมาทวงคำสัญญาไม่หยุด

ล่าสุด เช้าวันที่ 29 สิงหาคม นายดวงฤทธิ์ ทวีตคอนเฟิร์มกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 2 กันยายนนี้

ดวงฤทธิ์ระบุว่า

Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ

“Freedom to be, Freedom to act”

Duangrit bunnag

แถลงการณ์นี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นและแสดงออกของนายดวงฤทธิ์ เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไป และรักษาไว้ซึ่งคำพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไปในบริบทของ “อิสรภาพ”

กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กันยายนนี้ เวลาบ่าย 3 โมง 14 นาที ใช้เวลาปาขี้ 11 นาที สถานที่คือ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แยก 6

ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้ ใครไม่เชื่อใจก็ให้นำขี้มาเอง

ขณะที่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ระบุถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า ตอนที่พี่ด้วงติดต่อมาว่าจะขอใช้พื้นที่ที่ผมรับผิดชอบทำกิจกรรมนี้ ผมตั้งท่าไว้ว่าจะคัดค้านการกระทำนี้ แต่พอได้รับฟังแนวคิดทั้งหมด ผมเห็นว่าแกคิดดีแล้ว รอบด้านแล้ว และผมเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้ แล้วผมจะไปเป็นพยานในกิจกรรมนี้ด้วย แต่คงไม่ปาขี้

