นักวิชาการโคราช ยี้ ครม.เศรษฐา 1 ชี้ ตั้งตามโควต้า ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

นักวิชาการโคราช ยี้ ครม.เศรษฐา 1 ชี้ ตั้งตามโควต้า ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน หวั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยไม่ได้

นครราชสีมา – ภายหลังจากประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ นักวิชาการอิสระ จ.นครราชสีมา ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงหน้าตาของ ครม.เศรษฐา 1 ว่า หลายภาคส่วนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ครม.ชุดนี้มาก เพราะเรื่องแรก เหมือนว่ามีการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นรัฐมนตรี โดยเฉพาะคนที่เคยมีคดีความเก่าๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะสกัดคนเหล่านี้ไม่ให้เข้ามา แต่สามารถสกัดออกไปได้เพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

นายทวิสันต์กล่าวว่า เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีตามโควต้า โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับกระทรวงนั้นๆ เช่น เอาคนที่เป็นครูไปคุมกระทรวงกลาโหม เอาคนที่เป็นตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาธิการ เขาจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของเฉพาะทางเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้นายเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้เลย เพราะอาจจะเป็นข้อตกลงของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามาร่วมรัฐบาล

“สถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น เราต้องการคนที่เป็นยอดฝีมือเฉพาะทางเท่านั้น เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สั่งสมมานาน ตามหลัก Put the right man on the right job วางคนให้เหมาะกับงานถึงจะถูกต้อง และเรื่องที่ 3 นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ มีการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลกว่า 570,000 ล้านบาท ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจก หลายคนก็คิดว่ารัฐบาลคงจะต้องขึ้นภาษีจาก 7% เป็น 10% ทำให้เงิน 100 บาท ซื้อของได้ 90 บาท ซึ่งคนรวยไม่มีปัญหา แต่ปัญหาจะตกไปอยู่ที่คนจนลำบากแน่นอน นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจอีกหลายเรื่อง เช่น การส่งออกของเรายังติดลบอยู่, ค่าไฟฟ้า, ราคา น้ำมันก็สูงขึ้นต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ อยู่ไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ในเมื่อหน้าตา ครม.ออกมาเป็นเช่นนี้” นายทวิสันต์กล่าว