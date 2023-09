เศรษฐา นำคณะบินนิวยอร์ก ร่วมประชุม UNGA78 ถกขับเคลื่อน SDGs เป็นรูปธรรม

‘เศรษฐา’ นำคณะบินร่วมการประชุม UNGA78 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐ ร่วมกำหนดการสำคัญ แบ่งปันข้อเสนอแนะร่วมกันรับมือกับความท้าทาย และขับเคลื่อน SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ประกอบด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly : UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2566

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 19 กันยายน (เวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง)

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจะเริ่มภารกิจในวันที่ 19 กันยายน ส่วนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA78 ได้แก่ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง Leaders’ dialogue 6 “Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement” และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 และคู่สมรส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง