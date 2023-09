เศรษฐา ยันเร่งแก้รธน. ลั่นเทหมดหน้าตัก ไม่มีก๊อก 2 – ส่วนที่เกษตรวุ่น พท.โวยธรรมนัส

‘เศรษฐา’ ยันเร่งแก้รธน. ลั่นเทหมดหน้าตัก-ไม่มีก๊อก 2 ด้าน ไชยา โวยธรรมนัส รวบ11หน่วย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในเสวนาหัวข้อ Future Perfect เปิดมุมคิด พลิกอนาคต ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า ตั้งแต่เข้าทำเนียบรัฐบาลไปนั่งเก้าอี้นายกฯประมาณ 10 วินาที ตามที่ซินแสบอกให้นั่งเวลาไหนเท่านั้นแล้วลุกออกมาไม่เคยไปนั่งอีกส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการ สถานการณ์ที่เราอยู่เป็นความผิดปกติของรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไข

“ผมเทหมดหน้าตักแล้ว ถ้าเกิดคำว่าไม่เทหมดหน้าตักแสดงว่ายังมีก๊อกสองในกระเป๋า ผมมีอะไรในกระเป๋า ผมไม่มีผมเต็มที่กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม รัฐธรรมนูญ เราพูดไปทุกเวที อาจยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเวลา ถ้าชัดแล้วจะมีการขีดไทม์ไลน์’นายก กล่าว

นายเศรษฐา กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่บอกว่า จะนอนทำเนียบนั้น จริงเพราะบ้านที่ตนเองอยู่เล็ก ต้องมีตำรวจไปดูแลเพื่อนบ้าน จะเดือดร้อน รวมถึงต้องใช้เวลาเดินทางเยอะ ไม่อยากเป็นภาระกับตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัย คนที่เป็นภาระคือฝ่ายเลขาฯ ระหว่างทานอาหารเช้า 06.30 น. ต้องมีคนมาสั่งงานได้แล้ว ยอมเป็นภาระกับกลุ่มเลขาฯ 4-5 คนเท่านั้น โดยจะไปนอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ถ้ามีภารกิจตอนค่ำก่อนนอนสามารถสั่งงานก่อนนอนได้อีกครั้ง ยืนยันทำงานเต็มที่ เทหมดหน้าตักจริงๆ ก็ต้องทำงานหนักจริงๆ

จากนั้น เวลา 16.00 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเศรษฐา และคณะ ประกอบด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นสพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 78

ทั้งนี้ นายกฯมีกำหนดเดินทางถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 19 กันยายน 2566 (เวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง) และจะเริ่มภารกิจในวันที่ 19 กันยายน 2566 และในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA78 ได้แก่ นายกฯจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในข่วง Leaders dialogue 6 Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement และในช่วงค่ำ นายกฯจะร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 และคู่สมรส

ด้าน นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวไม่พอใจการแบ่งงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ไม่ใช่ไม่พอใจ เพียงแต่ได้ท้วงติงว่าการแบ่งงานต้องมอบอำนาจการบริหารจัดการ ทั้งบริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบริหารงานได้ คำสั่งต้องมีความชัดเจนเพราะเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นมีการมอบอำนาจชัดเจน ให้อำนาจรัฐมนตรีช่วยว่าการบริหารบุคคล งบประมาณ มีเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อม

“ถ้าดูสถิติย้อนหลังรัฐมนตรีช่วย 3 คน แบ่งอย่างนี้ก็เหตุสมผล แต่วันนี้รัฐมนตรีช่วยเหลือ 2 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ไป 11 หน่วยงาน ส่วนรัฐมนตรีช่วยได้คนละ 4 หน่วยงาน ท่านรัฐมนตรีว่าการจะงานหนัก อยากจะแบ่งเบาภาระ ก็แล้วแต่ท่านจะมอบหมายจัดความสมดุลอย่างไร ‘ นายไชยา กล่าว