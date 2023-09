‘เศรษฐา’ สปีชเวทียูเอ็น โชว์บทบาทใหม่ประเทศไทย ปัดนั่งเฟิร์สต์คลาส-ใช้งบเหมาะสม แจงลูกนายกฯ ติดตามช่วยงานแม่-ออกค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 19 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางถึงสนามบินเจเอฟเค (นิวยอร์ก) สหรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุมการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน โดยภารกิจแรกจะเริ่มเวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตประจำนครนิวยอร์กจะเข้าหารือเพื่อบรีฟงาน (สรุป) ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่ 10 ในช่วง Leaders Dialogue6 Mobilizing Finace and investments and the means of implementation for SDGs achievement โดยมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงเป็นเวลา 3 นาที

โชว์บทบาทใหม่ไทยเวทีโลก

ต่อมา นายเศรษฐาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ระบุว่า #UNGA78 จะเป็นภารกิจต่างประเทศอย่างเป็นทางการแรกของรัฐบาลใหม่ เพื่อแสดงบทบาทใหม่ของไทยที่จะเปลี่ยนไปให้กับเวทีโลกเห็น ผมตั้งใจจะขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรลุ #SDGs ความสำคัญในการยึดมั่นระบบพหุภาคี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและความต้องการของประชาคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระดมทุนเพื่อการพัฒนา และสิ่งแวดล้อมสีเขียว และด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุม เดินหน้าเต็มที่เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำจากนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่ง รวมทั้งความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนครับ

ปัดนั่งเฟิร์สต์คลาส-ใช้งบเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย TG 8832 โดยนายกฯนั่งในชั้นบิซิเนส ร่วมกับคณะที่มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการระดับสูง ไม่ได้นั่งในชั้นเฟิร์สต์คลาสอย่างที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากเครื่องบินเช่าเหมาลำไม่ได้มีชั้นเฟิร์สต์คลาส มีแต่ชั้นบิซิเนสที่ต้องนั่งรวมกัน โดยนายเศรษฐากล่าวว่า นั่งรวมกับทุกคนในชั้นบิซิเนส ไม่จำเป็นต้องนั่งแยกกัน เอาที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพที่สุด อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเช่าเหมาลำของการบินไทยราคาถูกกว่าส่วนราชการ โดยมีการเปรียบเทียบราคาโปร่งใส อย่างที่ได้ชี้แจงมาแต่ต้น และการมาเครื่องของการบินไทยนายกฯก็ต้องนั่งแค่ชั้นบิซิเนส เหมือนข้าราชการระดับสูง

00รบ.ยก3เหตุผลบินเช่าเหมาลำ

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ชี้แจงกรณีเสียงวิจารณ์การใช้งบประมาณเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 78 ของนายเศรษฐา และคณะ ว่า 1.เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย นายกฯ เป็นแขกของผู้นำสหรัฐ จึงมีหน่วยงาน Secret Service จาก Homeland Security ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่คุ้มกัน ตั้งแต่เครื่องแตะพื้น ซึ่งจะทำให้เครื่องบินที่นายกฯ โดยสารมาต้องจอดบนลานจอด เพื่อให้หน่วย Secret service ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย นับตั้งแต่เครื่องลงจอด นายกฯลงจากเครื่อง จนนายกฯและคณะขึ้นรถ ถ้าหากโดยสารเครื่องพาณิชย์จะทำให้กระทบผู้โดยสารทั่วไป ที่ต้องเสียเวลารอกระบวนการ อย่างต่ำ 1 ชั่วโมง กว่าจะได้ไปลงที่อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้โดยสารท่านอื่น นอกจากผลกระทบต่อผู้โดยสารบนเครื่องแล้ว อาจทำให้เกิดกรณีฟ้องร้องได้

00แจงลูกนายกฯจ่ายค่าตั๋วเอง

น.ส.นัทรียากล่าวต่อว่า 2.ค่าใช้จ่ายในการเหมาลำ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส 3.ประเด็นผู้โดยสารที่เป็นผู้ใกล้ชิด ขอชี้แจงว่า น.ส.ชนัญดา ทวีสิน บุตรสาวนายกฯ ชำระเงินตามหลักการโดยใช้เงินส่วนตัวในการเดินทางครั้งนี้ และโดยที่ภริยาของนายกฯ ซึ่งได้รับการเชิญ เพื่อมาดูงานการจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และความเป็นอยู่ของชุมชนไทย ลูกสาวจึงเดินทางมาช่วยงานคุณแม่ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง