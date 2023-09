‘เศรษฐา’ กล่อมบิ๊กธุรกิจมะกันลงทุนไทย ลุยดิจิทัลวอลเล็ต-บล็อกเชน เผย ‘ไบเดน’ ร่วมยินดีนั่งนายกฯ

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 20 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ที่โรงแรม St. Regis นครนิวยอร์ก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) โดยสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN business Council: USABC) และหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce: USCC) ตอนหนึ่งว่า ขอบคุณสำหรับงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ ถือว่าเป็นวาระสำคัญของการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในครั้งนี้

การเข้าร่วมงานของทุกคนสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ และความสำคัญที่ภาคเอกชนสหรัฐฯ มีต่อประเทศไทย หวังว่าจะเป็นพื้นฐานสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชื่อมโยงประเทศและเศรษฐกิจด้วยกัน ไทยและสหรัฐฯ ถือเป็นหุ้นส่วนธรรมชาติและมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปีนี้ฉลองครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ซึ่งปีผ่านมา สหรัฐฯกลับมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของไทยเป็นครั้งแรกรอบ 15 ปี ตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง

ขณะที่การลงทุนทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพอีกมาก จะเดินหน้าเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขัน ทวงคืนตำแหน่งการจุดหมายปลายทางการลงทุนชั้นนำ การเป็นกลไกการเติบโตในภูมิภาค

นายกฯ กล่าวย้ำถึงนโยบายสำคัญและโอกาสมากมายสำหรับบริษัทสหรัฐฯ ทั้งการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่เกียร์สูง” (high gear) อาทิ นโยบาย digital wallet และ Blockchain การบริโภคที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น อาทิ การเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน, การสร้างไทยให้เป็นประเทศนวัตกรรม ที่ครอบคลุม และบูรณาการสำหรับลูกหลานในอนาคต (an “Innovative, Inclusive and Integrated (3Is) Thailand”) อาทิ การเปิดตลาดใหม่ เร่งเดินหน้าเจรจา FTA การสร้างกลไกใหม่แห่งการเติบโตแบบครอบคลุม และการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business )ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อลดข้อจำกัด และข้อห่วงกังวล เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุนต่างประเทศ

ถึงเวลาแล้วที่ภาคเอกชนจะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้มากขึ้นประเทศไทยเปิดกว้างพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย หลากหลาย และยืดหยุ่นของสหรัฐฯ และเชื่อมั่นถึงความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากภาคเอกชนสหรัฐฯ ในฐานะตัวแทนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (key agents of change) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งร่วมกัน และขับเคลื่อนอนาคตไปสู่ศตวรรษที่ 2 ของการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่ใกล้ชิดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นายเศรษฐา เปิดเผยถึงการพบปะกับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระหว่างงานเลี้ยงรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ครั้งที่ 78 ว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยดีแต่ระยะเวลาพบกันสั้นไป ได้มีการย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานกว่า 160 ปี นายไบเดน ได้แสดงความยินดีกับตนเอง ในฐานะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตนเองก็ได้ยืนยันว่าจะเป็นคู่ค้า Trading partner ที่ดีต่อกัน และคาดว่าจะมีการหารือทวิภาคีร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ายในการประชุม APEC ที่ซานฟรานซิสโก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงจะขอประชุมทวิภาคีร่วมกัน