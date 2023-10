‘วราวุธ’ ชี้เหตุกราดยิงห้างดัง สะท้อนปัญหา ‘สังคมก้มหน้า’ เลี้ยงลูกด้วยสมาร์ทโฟน

“วราวุธ” ชี้เหตุกราดยิงห้างดัง สะท้อนปัญหา “สังคมไทย” เข้าสู่สังคมก้มหน้า เลี้ยงลูกด้วยสมาร์ทโฟน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนเวทีเสวนา หัวข้อ “The Future of Sustainability and Smart City Living for Better Community”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่า จากเหตุการณ์ที่พารากอนเมื่อ 2 วันก่อน คิดว่าเป็นตัวสะท้อนที่ดีว่า คำว่าสังคมที่น่าอยู่ในวันนี้ ไม่ใช่เป็นแค่บ้านหรู ไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีดีๆ แต่มันคือองค์ประกอบของสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว การสร้างสังคมให้น่าอยู่นั้น ทางครอบครัว ต้องให้ความใกล้ชิด พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญกับลูก ไม่ใช่วันหนึ่งๆ มีแต่สังคมก้มหน้า เลี้ยงลูกด้วยเเท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ทำให้ความใกล้ชิดในสังคมในครอบครัวมันห่างเหินไป

“ในประเทศไทย สังคมไทยเมื่อก่อน การที่ปู่ย่าตาทวด ได้มีโอกาสอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เป็นครอบครัวใหญ่ แต่วันนี้มันไม่ใช่อีกแล้ว มันห่างเหินกันไป สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่จะทำให้ความอบอุ่นกลับมา ทำให้สังคมน่าอยู่ และทำให้ความมั่นคงของมนุษย์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสังคม” นายวราวุธกล่าว