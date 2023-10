เรียงคนมาเป็นข่าว วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

ผู้เขียน ชโลทร

เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…สัญญาณ “สงครามยืดเยื้อ” ชัดเจนขึ้น หลัง “อิสราเอล” เปิดปฏิบัติการเข้มข้นถล่ม “กาซา” ซึ่งก่อนหน้านั้นได้รับการกำหนดให้เป็น “ฉนวน” อันหมายถึงเขตปลอดการโจมตี ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่ “สันติภาพ” แต่วันนี้ “ชีวิตผู้คนในดินแดนนั้น”แขวนอยู่บนหายนะและความตาย นี่คือพิษภัยของ “มนุษย์ที่ยึดมั่นในผลประโยชน์และความเชื่อ” ที่ทำให้ต้องล่าสังหาร เพื่อคำว่า “ชัยชนะ” อย่างโหดเหี้ยม ก่อโศกนาฏกรรมต่อเพื่อนร่วมโลกครั้งใหญ่อีกครา โดยที่คุณงามความดีที่ “ศาสดา” ชี้ทางกันมายาวนาน ไม่ว่า “ศาสนาใด” ช่วยอะไรไม่ได้เลย

⦁…ที่น่าติดตามด้วยความระทึกคือ “รัฐบาลสหรัฐและชาติตะวันตก” แสดงท่าทีชัดว่ายืนหยัดกับ “อิสราเอล” ตรงข้ามกับ “ประเทศในตะวันออกกลาง” ในเครือข่าย “โลกมุสลิม” ทว่า “ภาครัฐ” ก็ว่ากันไป แต่ “ภาคประชาชน” กลับกลายเป็นว่าใน “หลายประเทศตะวันตก” เกิดการชุมนุมแสดงท่าทีสนับสนุน “ปาเลสไตน์” เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดการย่อมไม่ง่าย ด้วยใน “โลกประชาธิปไตย” มี “นักการเมืองคนไหนบ้างที่กล้าเดินไปคนละทางกับประชาชนโดยไม่ลังเล”

⦁…ชะตากรรมคนไทยกว่า “30,000 คน” ที่เป็นตัวเลขทางการ และอีกไม่ทราบจำนวนที่อยู่นอกบันทึก ถึงอย่างไรยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับ “ผลของสงคราม” ที่ไม่ใส่ใจ “ชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์” แม้รับรู้ถึงความเอาใส่ใจอย่างจริงจังของ “เศรษฐา ทวีสิน” แต่ความช่วยเหลือยังสะท้อน “ความไม่มืออาชีพ” ชัดที่สุดคือ “การขอส่งเครื่องบินทหารเข้าพื้นที่สงคราม” ซึ่งยากจะได้รับการตอบรับ ทั้งที่มี “สายการบินเอกชน” ที่ทำให้คุยง่ายกว่า “ปฏิบัติการความมั่นคง” กับ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” มายาวนาน “ฐานข้อมูลและความรู้” มีไม่พอที่จะทำให้เกิด “การตัดสินใจที่ถูกเรื่องถูกราว” เอาเสียเลยหรือ

⦁…พากันกลับมาบ้านได้ ย่อมต้องร่วมยินดี แต่ปัญหาที่จะถามมาอีกสารพัด ด้วย “สร้างหนี้สินเพื่อไปสร้างตัว” หลังต้องกระเซอะกระเซิงหนีตายกลับมา “จะจัดการอย่างไรกับชีวิต” ไม่ให้ “ลูก-เมีย-ครอบครัว” เดือดร้อน เรื่องราวทั้งหลายที่รออยู่หลังรอยยิ้มแห่งความยินดีที่ได้พบหน้ากัน ควรมี “ผู้มีอำนาจและความรู้” เกี่ยวกับการจัดการ “เจรจาเคลียร์หนี้” ไปช่วยเหลือเพื่อสร้างความอุ่นใจว่าใน “โชคร้ายที่ต้องทิ้งรายได้รักษาชีวิต” ยังมี “คนช่วยหาทางออกที่ไม่เสียหายจนบ้านช่องหายนะ”

⦁…เริ่มถี่ขึ้นกับคำพูดทำนอง “ถ้าอยากได้เงิน ขอให้เปล่งเสียงออกมา อย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยมาทำให้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไม่เกิดขึ้น” จาก “เศรษฐา ทวีสิน” ซึ่งตอกย้ำชัดเจนขึ้นว่า “ต้องการกำลังใจจากประชาชน” สะท้อนว่ายืนยันหนักแน่นแค่ไหนว่า “ต้องทำ” เพราะเอาเข้าจริงสถานะของ “เพื่อไทย” ในสนามการเมือง มีเรื่องให้ต้อง “ตั้งรับ” อยู่เกินพอแล้ว “นโยบายเรือธง” กลายเป็นเรื่อง “ทำไม่ได้” จะเหลืออะไรรักษาศรัทธาของพรรคที่ขาย “คิดเป็น ทำได้” เรื่องนี้แม้แต่ “ทำแบบย่อขนาดกลุ่มเป้าหมาย” ยังยากที่จะฟื้นฟู “ความเชื่อมั่น”

⦁…เพราะจำเป็นต้องมุ่งมั่นแบบไม่มีทางถอย “เสียงท้วงติงจึงชวนให้อึดอัด” นั้นพอเข้าใจได้ แต่การปล่อยให้ “สมาชิกพรรค” และ “นางแบก-นายหาม” ที่เอาแต่เน้นตอบโต้ทางการเมือง “แทนที่จะชี้แจงด้วยข้อมูลและเหตุผลในประเด็นที่ถูกท้วงติง” ทำให้นโยบายนำร่องที่เป็น “การถกเถียงกันแบบแลกเปลี่ยนความรู้” กลับกลายเป็นการนำสู่ “การต่อสู้ระหว่างคนอยากได้กับคนไม่เห็นด้วย” ซึ่งแน่นอนท่ามกลางความเดือดร้อน “คนอยากได้ 10,000 บาท” ย่อมมากกว่า แต่ใช่ว่า “คนที่ท้วงติงจะเป็นคนผิดและเลวชั่ว” อ้าง “คนส่วนใหญ่” ในบางเรื่อง ขณะอีกหลายเรื่องขอความเข้าใจว่าต้อง “ยืนอยู่กับความเป็นจริงของประเทศ” การแสดงออกแบบนั้น “มันได้หรือ”

⦁…ดูเหมือนช่องว่างระหว่าง “ปิยบุตร แสงกนกกุล” กับ “ทีมบริหารพรรคก้าวไกล” จะถ่างกว้างขึ้นทุกที ด้วย “ส.ส.” และ “สมาชิกพรรค” ที่มากขึ้น เป็นธรรมดาย่อมมีความหลากหลาย ยิ่งเป็น “คนหนุ่มคนสาว” ที่พฤติกรรมเป็นปกติที่แปลกแยกกับความคิดความเห็น และวัฒนธรรมกับคนรุ่นก่อน ปัญหาจึงเกิดขึ้น

ไม่หยุดหย่อน บางเรื่องยากเย็นที่จะอธิบาย หากไม่ “หันหน้าสบตาเพื่อทำความเข้าใจ” เอาแต่ “ส่ายหัวไม่ยอมรับ” ผลที่จะตามมายิ่งน่าห่วง

⦁…สัปดาห์หนังสือระดับชาติ ผู้คนคลาคล่ำเต็มพื้นที่ “ศูนย์กลางการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ทุกวัน สะท้อนถึงความใส่ใจแสวงความรู้ของคนไทย ทุกรุ่นทุกวัย งานนี้ยังมีไปถึง 23 ตุลาคม “สำนักพิมพ์มติชน” จัดรายการเพียบ ทั้ง “หนังสือคุณภาพในราคาพิเศษ” พร้อมลดแลกแจกแถมกันไม่อั้น และกิจกรรมบนเวที ชนิดที่พลาดแล้วต้องเสียดาย

ชโลทร

อบรม – อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย เอกธิดาเสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และณัฎฐินี ปลอดทอง ผู้จัดการอาวุโส แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จัดฝึกอบรม EATucation – The Culinary Showcase โดยมี เชฟจิมมี่ ช๊ก จาก Seafood from Norway ร่วมงาน ณ The Food School

ร่วมมือ – กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ร่วมมือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานธุรกิจในนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมด้านการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถนนโยธี

เปิดงาน – สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และพชร วันรัตน์เศรษฐ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดงาน Krungsri Tech Day 2023 : Together Now and Next ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลแบงกิ้งของไทย

เปิดตัว – อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ และนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เปิดตัว Virtual Media Lab ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลและโลกเสมือนอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบรางวัล – วีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลสุดยอดดิสทริบิวเตอร์ประจำปี 2566 “FY23 Distributor of the Year” แก่ สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Cisco Thailand & Myanmar Partner Appreciation Event 2023 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

คอลเล็กชั่นใหม่ – ชลิตา หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวคกิ้งบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และณฐพร เตมีรักษ์ ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เวคกิ้งบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานเปิดตัวคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ Wakingbee by Mark Kim โดยมี ปริญ สุภารัตน์, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, ปรียดา จิรวัฒน์วงศ์, นราวุฒิ ธัญนารา และอรวัสสา ศยามเศรณี ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว