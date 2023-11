‘อุ๊งอิ๊ง’ ตามคาด ได้รับเลือกเป็น ‘หัวหน้าพรรคเพื่อไทย’ คนที่ 8

จากกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ มีวาระสำคัญ คือ การเลือกกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่ ซึ่งบรรยากาศที่พรรคเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกนนำ สมาชิกพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดต่างๆ เดินทางเข้ามาที่พรรคตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตหัวหน้าพรรค พท. เดินทางมาถึงพรรคเวลา 09.09 น. โดยมีแฟนคลับพรรคคอยให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พรรค พท. ใช้ชั้น 7 ที่ทำการพรรคเป็นสถานที่ประชุม มีการทำอัฒจันทร์สองฝั่งให้สมาชิกพรรคนั่งหันหน้าเข้าหาเวทีรูปตัว T และเป็นที่น่าสังเกตว่า น.ส.แพทองธาร นั่งเคียงข้างไปกับสมาชิกพรรคที่มีกระแสข่าวจะเข้ามาเป็น กก.บห. อาทิ นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว ที่มีกระแสข่าวเป็นเลขาธิการพรรค นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย ที่มีกระแสข่าวเป็นรองเลขาธิการพรรค

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ในครั้งนี้ พรรค พท.ได้ใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยืมมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มาใช้เป็นครั้งแรกด้วย

และล่าสุดปรากฏว่า นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แสดงความยินดีกับ น.ส.แพทองธารแล้ว

ต่อมาเวลา 12.04 น. ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการทีมคิดเพื่อไทย และโครงการ The Change Maker เพื่อนสนิทของ น.ส.แพทองธาร ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับ น.ส.แพทองธาร และภาพถ่าย น.ส.แพทองธาร ที่ยืนกลางที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย ท่ามกลางการปรบมือจากสมาชิกพรรค พร้อมทั้งโพสต์ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ด้วยครับ we are all so proud of you and you are really deserved it!! ❤️ #เพื่อไทย”

ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ถือเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย คนที่ 8 โดยทำเนียบหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ, นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช, นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ, นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ, พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ตามลำดับ

