เปิดกำหนดการ ‘เศรษฐา’ เยือน สปป.ลาว ร่วมเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์คําสะหวาด

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเวลาประมาณ 08.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ก่อนการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี และนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ต่อจากนั้น จะมี 1.พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม กับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป. ลาว 2. พิธีลงนาม Record of Discussions between NEDA and Lao National Railway for the Technical Assistance for the Capacity Building for Locomotive Driving and Ticketing System and Development of a Business Model for the Lao National Railway 3.พิธีส่งมอบสวนรุกขชาติมิตรภาพเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย – สปป. ลาว และ 4.พิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ณ ทำเนียบประธานประเทศ สปป. ลาว พบหารือนายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป. ลาว ณ สภาแห่งชาติ สปป. ลาว

และเดินทางไปเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) กับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ต่อจากนั้น ในช่วงเวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า