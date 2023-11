คับคั่ง! คนไทยในวอชิงตัน ต้อนรับ ‘พิธา’ แน่นร้าน ปลื้มมาเจอตามคำเรียกร้อง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายนนั้น

โดยในเวลา 19.30 น. นายพิธาได้เดินทางไปพบปะ Meet & Greet กับพี่น้องคนไทยในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ร้าน Sisters Thai (Alexandria) ซึ่งมีคนไทยที่อาศัย และทำงานในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมารอต้อนรับนายพิธาอย่างคับคั่ง แน่นร้านอาหาร โดยหลายคนยังได้นำช่อดอกไม้มามอบให้นายพิธาด้วย

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก บ้านคนไทยในอเมริกา BaankonThai in America ยังได้ไลฟ์บรรยากาศในงานด้วย พร้อมระบุว่า “พิธาในวอชิงตัน ดี.ซี. ร้านแตกก่อนกลับไทย ภาพบรรยากาศคุณทิม พิธาพบปะคนไทยในวอชิงตันดีซี แมริแลนด์ และเวอร์จิเนีย มีแฟนคลับมาต้อนรับจนร้านแตกในคืนฮาโลวีน สปิริตสูงถ่ายรูปกับแฟนคลับจนครบหมดทุกคน ทำเอาด้อมส้มปลาบปลื้มในตัวส้มตัวพ่อ ก่อนที่จะเดินกลับไทยในวันพรุ่งนี้”

ทั้งนี้ ตอนหนึ่ง นายพิธา ได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยและพูดคุยกับพี่น้องคนไทยว่า Save the best for last พรุ่งนี้ก็ต้องบินกลับไทยแต่เช้า มาถึงที่นี่ ขอบคุณคนไทยในอเมริกาทุกคน นี่คือสาเหตุที่เมื่อผมได้รับเสียงการเลือกตั้งมาอันดับหนึ่ง 14.4 ล้านเสียง ซึ่งก็มั่นใจว่ามีเสียงของพี่น้องที่ DC แมริแลนด์ และเวอร์จิเนีย ด้วยใช่ไหมครับ

นี่ก็คือสาเหตุที่ต้องเดินทางไม่ใช่แค่ในต่างจังหวัดอย่างเดียว ต่างประเทศมีการมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ถึง 1 แสนกว่าคน พี่น้องเชื่อไหมว่า แม้ว่าเว็บ กกต.จะล่ม แม้ว่าเข้าจะใช้เวลาแจ้งพี่น้อง น้อยกว่า 2 อาทิตย์ แม้ว่าจะส่งจดหมายจ่าหน้ามา ตรงชื่อบ้างไม่ตรงบ้างก็ตาม แต่จากแสนกว่าคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้ง 90% ไปเลือกตั้ง ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน ก็ไปเลือกตั้งด้วยความรัก ที่ยังมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา ด้วยเหตุผลนี้ผมขอขอบคุณทุกคนอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้

นายพิธายังบอกว่า ในการเดินทางมาพบปะคนไทยในอเมริกาครั้งนี้ เป็นเหมือนกองหน้าประชาธิปไตย เมื่อมาถึงตรงนี้ นิวยอร์กแตกแล้ว บอสตันแตกแล้ว วอชิงตัน ดี.ซี.ก็แตกอีก เช่นกัน ในเมื่อผมยังไม่ยอมแพ้ ก็เชื่อว่าคนไทยที่อยู่ที่แห่งนี้ก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผมได้ไปเช็กกับฝ่ายกฎหมายของพรรคมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลก ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยเต็มใบ

“คราวที่แล้ว ที่นิวยอร์กมีคนเดินมาอยากจะบริจาค เหมือนอย่างการหาเสียงที่อเมริกา ผมเข้าใจ โอบามา ทำยังไง ยัดมา 300 เหรียญ ผมบอกโอ้โห (ขำ) ป.ป.ช.บอกห้ามรับเงินเกิน 3 พัน ครับ อย่างนั้นไม่ได้ ถ้าอยากสนับสนุนอย่าให้เงินผมเลยครับ ผมรับไม่ได้ สามารถสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกลได้ แม้จะตั้งสาขาไม่ได้ แต่เห็นสมาชิกได้ ไม่ใช่แค่เงินสนับสนุนที่จะทำให้ผมมีอิสระทางการเมือง ไม่ต้องขอเงินทุนใหญ่ เวลาออกนโยบายอะไรทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้”

ก่อนที่นายพิธา จะได้ซาวเสียงว่ามีพี่น้องคนไทยที่อยู่ตรงนี้ มาจากภูมิลำเนาภาคไหนบ้าง ก่อนจะกล่าวถึงสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละพื้นที่ด้วย