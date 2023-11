ท็อป ภูมิใจ ยูเนสโกยก ‘สุพรรณบุรี’ เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ทั่วโลกได้เห็นความสามารถศิลปิน

‘วราวุธ’ สุดภูมิใจ ยูเนสโกยก ‘สุพรรณบุรี’ บ้านเกิด เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ทั่วโลกได้เห็นความสามารถศิลปิน

จากกรณีที่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศผลรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก และหนึ่งในนั้นคือ สุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) ขณะที่ เชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) นั้น

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ร่วมแสดงความยินดีผ่านทางเฟซบุ๊ก ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ความว่า ขอแสดงความยินดีที่ จ.สุพรรณบุรี ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรีจากองค์การยูเนสโก

จากประกาศขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกล่าสุด ที่ประกาศให้ จ.สุพรรณบุรี เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรีของยูเนสโก ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สุพรรณบุรีบ้านของผมได้รับความสนใจและการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของคนสุพรรณ เพลงพื้นบ้าน และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินท้องถิ่น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดของเรากลายเป็นเมืองแห่งดนตรีที่ได้รับการยอมรับจากสายตาชาวโลกครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ปี 2558, เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ปี 2560, กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) ปี 2562, สุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art) ปี 2562 และ เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ปี 2564

