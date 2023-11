เปิด จ.ม. ‘ตกหล่น’ จากอานนท์ นำภา “ถ้าอีก 5 หรือ 10 ปี พ่อยังไม่ได้รับอิสรภาพ”

เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน เฟซบุ๊ก อานนท์ นำภา เปิดเผยจดหมายเขียนด้วยลายมือจากนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จากคดีอาญา มาตรา 112

โดยระบุถึงเนื้อความในจดหมายว่า

จดหมายตกหล่นเพิ่งได้รับ

จดหมายฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงปราณและอิสรานนท์ ลูกรัก

วันนี้ช่วงหัวค่ำ เรือนจำฉายหนังเรื่อง “วันนี้ฉันจะเดทกับเธอคนเมื่อวาน” เป็นหนังรักญี่ปุ่นที่พ่อชอบมากอีกเรื่องหนึ่ง พ่อกับแม่เคยดูก่อนหน้านี้แล้วและก่อนที่พ่อจะเข้าเรือนจำก็ได้ดูอีกครั้งใน Netflix หนังรักญี่ปุ่นอีกเรื่องที่พ่อชอบมากคือ be with you ซึ่งต่อมาเอามาทำซ้ำในเวอร์ชั่นเกาหลี (พ่อชอบเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมากกว่า)

ทั้งสองเรื่องเป็นหนังที่เล่นกับเรื่อง “เวลา” เรื่องแรกบอกเล่าเรื่องราวของคนสองคนที่เวลาสวนทางกันโดยจะมาพบกันในทุกๆ 5 ปีส่วน be with you พ่อขอไม่เล่าสปอยล์ดีกว่า อยากให้ลูกทั้งสองได้ดูด้วยตัวเอง

เวลาหรือห้วงเวลา เป็นเรื่องที่งดงามและวิเศษมาก พ่อมักจะอินกับเรื่องแบบนี้ ก่อนหน้านี้ หลายปีก่อนที่จะมีปราณ พ่อเคยคิดและรู้สึกว่ามีลูกสาวตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เธอมักจะเดินเล่นในความคิดความฝันของพ่อเป็นห้วงๆ มันชัดเจนและเหมือนจริง ถึงขนาดที่พ่อเคยเขียนเล่าออกมาเป็นฉากๆ หลายตอนในเฟซบุ๊ก บ่อยครั้งที่พ่อพาเด็กคนนั้นไปศาลอาญา เธอชอบวิ่งเล่นเป็นลิงน้อยมุดโต๊ะทนาย แล้ววันหนึ่งมันก็เป็นความจริงขึ้นมา มันคล้ายและเหมือนจริงมากๆ กับช่วงที่ปราณมาเยี่ยมพ่อที่ศาล ปราณก็มุดโต๊ะในศาลเช่นกัน ปราณคือเด็กคนนั้นในความคิดความฝันของพ่อ และเราได้เจอกันจริงๆ ในโลกปัจจุบัน

สำหรับอิสรานนท์เจ้าขาลน้อยๆ ของพ่อ ถ้าอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า พ่อยังไม่ได้รับอิสรภาพ แล้วขาลได้อ่านจดหมายที่พ่อเขียนถึงลูกในวันนี้ มันคงเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆ ที่จดหมายฉบับนี้จะพูดคุยกับลูกในอีก 5 หรือ 10 ปี ลูกคงรับรู้ถึงความรักความคิดถึงของพ่อได้

จดหมายที่พ่อเฝ้าเขียนทุกวันวันละหนึ่งฉบับอีกนับ พันๆ ฉบับ คงช่วยส่งต่อความรู้สึกที่พ่อมีในวันนี้ถึงปราณและขาลในอนาคต พ่อจะรอจดหมายฉบับแรกของทั้งสองที่จะส่งถึงพ่อในเรือนจำ

รักและคิดถึงลูกทั้งสองคน

แดน 4 เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

