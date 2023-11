เพื่อไทย ไม่เป็นไร ศธ.เลิกแจกแท็บเล็ต ไม่ขัดนโยบายพรรค หนุนภท.ผุดให้โน้ตบุ๊ก

ธีรรัตน์ ชี้ รมช.ศธ. ประกาศแจกแล็ปท็อป-โน้ตบุ๊ก แทนแท็บเล็ตไม่ขัดแย้งนโยบาย One Tablet per Child ‘เพื่อไทย’ พร้อมหนุนหากสิ่งที่เสนอมาเป็นประโยชน์กับการศึกษาจริง ลั่น ไม่กระทบการทำงานพรรคร่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะทำงานด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้สัมภาษณ์กรณีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนนโยบายแจกแท็บเล็ตนักเรียน เป็นแจกแล็ปท็อป-โน้ตบุ๊กแทน จะขัดแย้งกับนโยบาย One Tablet per Child with free internet ของพรรค พท.หรือไม่ ว่า เราให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะเราได้เรียนรู้ในช่วงที่เด็กต้องหลุดจากการศึกษาไปในช่วงโควิด จึงทำให้ย้อนนึกถึงนโยบาย One Tablet per Child ที่เราคิดไว้ตั้งแต่ปี 2554 ที่เราอยากให้เด็กมีเครื่องมือการสื่อสารและการเรียน จนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมา 10 ปีแล้ว แน่นอนว่าเครื่องมือการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น ตนจึงมองว่านโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประโยชน์กับนักเรียน ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย One Tablet per Child with free internet ของพรรค พท. แต่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับการศึกษาของไทย

นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ทั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้กำหนดนโยบายในส่วนนี้ ซึ่งเราต้องรับฟังและต้องมาดูในส่วนประกอบอื่นๆ ว่าจะสามารถทำให้เป็นจริงได้มากน้อยอย่างไร แต่ในนามของเราที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน เราก็สนับสนุน หากทำแล้วเกิดประโยชน์ที่ดีขึ้นกับการศึกษาของไทย

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่านโยบายดังกล่าวจะขัดแย้งกับนโยบายที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เคยแถลงต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที่หรือไม่ นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่า เราต้องดูที่วัตถุประสงค์ เพราะนโยบายที่นายเศรษฐาเคยแถลงไปคือการเสริมสร้างศักยภาพของการศึกษาไทย การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีเครื่องมือที่ทันสมัยกับโลกในอนาคต ฉะนั้น นโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอมา ตนย้ำว่าไม่ได้ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของเรา

ถามว่า พรรค พท.จะต้องมีการไปพูดคุยกับพรรค ภท.หรือไม่ในการปรับนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรค พท. นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่า วันนี้พรรค ภท.ได้เป็นเจ้ากระทรวง และกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งหากมีผลสรุปที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการแล้วคงจะต้องมีการพูดคุยกันในระหว่างพรรคร่วมด้วยกัน และยืนยันว่าเราสนับสนุนหากสิ่งที่พรรค ภท.เสนอมาแล้วเป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยจริงๆ

เมื่อถามว่า ในทางการเมืองจะมีปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่า ไม่มี เพราะเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยและปรึกษากันได้ นอกจากนี้เราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่ต้น เพราะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นหลัก ส่วนเรื่องของวิธีการการไปถึงเป้าหมายก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งเราต้องมาช่วยกันผลักดัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง