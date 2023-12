เศรษฐา มั่นใจเสถียรภาพ รบ. 314 เสียงปึ้ก บินญี่ปุ่นถกอาเซียนวันนี้ ดึงนักธุรกิจลงทุนแลนด์บริดจ์-ศก.สีเขียว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนักใจเรื่องการเมืองในปี 2567 หรือไม่ว่า ส่วนตัวคิดว่าการเมืองมีเสถียรภาพพอสมควร และปัจจุบันนี้บรรยากาศทางการเมืองเชื่อว่าสามารถพูดคุยและโอภาปราศรัยกันได้ดี มีการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล

ผู้สื่อข่าวถามว่า การบริหารงานเพิ่งผ่านมา 3 เดือน ทำไมมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเมินว่าจะมีการปรับ ครม.ในช่วงเวลาใด นายกฯกล่าวว่า ขอเป็นคำถามต่อไปครับ

เมื่อถามว่า หลังพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่ ได้เกิดกระแสข่าวว่าจะมีมาร่วมรัฐบาล นายเศรษฐากล่าวว่า ไม่ไปก้าวก่ายในพรรคอื่น และต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ปัจจุบันมี 314 เสียงเยอะอยู่แล้ว ตรงนี้ต้องให้เกียรติทางพรรคร่วมรัฐบาล และให้เกียรติกับทางพรรค ปชป.ด้วย เชื่อว่าเป็นการบริหารจัดการภายในของเขา อีกทั้งนายเฉลิมชัยเพิ่งเข้ามาได้ 2-3 วันเอง ต้องให้โอกาสเขาทำงานและบริหารพรรคไปก่อน

ต่อมาที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมงาน เสวนาหัวข้อ “คนไทยถาม นายกฯเศรษฐา ตอบ” โดยเมื่อถามถึงเรื่องการนิรโทษกรรมมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรในการสลายสีเสื้อ ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวว่า การนิรโทษกรรมการปรองดองระหว่างประชาชนทั้งประเทศ เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลชุดนี้จะทำให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ รัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมี ส.ส. ฉะนั้น เรื่องการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติ

ขณะที่ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา มีกำหนดเดินทางเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น (The Commemorative Summit for the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม ในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการฉลองวาระ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มอย่างไม่เป็นทางการในปี 2516 และในปีนี้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น และมีการประกาศตราสัญลักษณ์ทางการและคำขวัญ Golden Friendship, Golden Opportunities

นายชัยกล่าวว่า นายกฯแสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย และเป็นประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีตั้งใจจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากโอกาสการพบปะกับนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในส่วนของทางเศรษฐกิจ เชิญชวนญี่ปุ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและไทย โดยเฉพาะการเติบโตสีเขียว การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและดิจิทัล รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายและโครงการสำคัญของไทย เช่น แลนด์บริดจ์ การพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า และซอฟต์เพาเวอร์ รวมทั้งในทางการเมือง โน้มน้าวให้ญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทเชิงสร้างสรรค์กับอาเซียนเพื่อลดความขัดแย้ง ลดการเผชิญหน้า และร่วมกันส่งเสริมสภาพแวดล้อม ที่สงบ สันติมีเสถียรภาพ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

“นายกฯจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในกรอบการค้าการลงทุนที่น่าสนใจ โดยจะได้พบหารือกับสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) พบหารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) และพบหารือกับบริษัทเอกชนสำคัญระดับโลกของญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลการเกษตร ธุรกิจการค้า”นายชัยกล่าว