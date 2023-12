เศรษฐา แสดงความเสียใจ จีนแผ่นดินไหว ยันไทยพร้อมสนับสนุนในยามยากลำบาก

เศรษฐา แสดงความเสียใจ เหตุแผ่นดินไหว จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับความเสียหายในกานซู่และจังหวัดโดยรอบ พร้อมสนับสนุนเพื่อนชาวจีนในยามยากลำบาก

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทวีตข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดใน กานซู่ และจังหวัดโดยรอบของ สาธารณรัฐประชาชนจีน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก

นายเศรษฐา ระบุว่า ในนามของรัฐบาลไทย และประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้

ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว ขออวยพรให้ทางการจีนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือและฟื้นฟูทุกประการ ประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อนชาวจีนของเราในยามยากลำบาก

It is with profound sadness to learn of the irreparable loss of lives and damage to properties caused by the recent earthquake in Gansu and the surrounding provinces of China . On behalf of the Royal Thai Government and the Thai people, I wish to extend my deepest condolences to…

