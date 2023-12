ทะลุแก๊ซ รอเพื่อนกลับบ้าน รวมตัว ‘เขียนการ์ดปีใหม่’ ส่งเรือนจำอวยชัย 23 นักสู้

วันที่ 25 ธันวาคม ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) กรุงทพฯ กลุ่มทะลุแก๊ซและโมกหลวงริมน้ำ จัดกิจกรรม #รอเพื่อนกลับบ้าน เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวชั่วคราวให้กับผู้ต้องหาทางการเมืองที่ยังคงถูกคุมขัง ซึ่งกลุ่มทะลุแก๊ซระบุว่าคริสต์มาสปีนี้ยังมีหลายคนไม่ได้กลับบ้าน จึงมาร่วมชวนเขียนการ์ดอวยพร และส่งต่อหนังสือเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆ ในเรือนจำ

บรรยากาศเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักกิจกรรมทางการเมืองหลายราย อาทิ น.ส.ธนลภย์ ผลัญชัย หรือ หยก เยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง, นายคทาธร (สงวนนามสกุล) หรือ ต๊ะ และ ทยอยเดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมโดยตั้งโต๊ะ พร้อมติดป้ายผ้าขนาดใหญ่ระบุข้อความ ‘รอเพื่อกลับบ้าน’ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าสถานการณ์

นายคทาธร หรือ ต๊ะ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่จัดขึ้นไม่ได้ เพราะจะปีใหม่แล้วแต่เพื่อนของพวกเรายังถูกขัง ทำไมพวกเขาถึงยังไม่ได้รับสิทธิประกันตัวสักที วันนี้เราจึงมีโปสการ์ดที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเขียนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของพวกเรา

“เพราะกำลังใจของนักสู้อย่างพวกเรามีค่ามาก เพื่อนของพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากกำลังใจ พวกเขาไม่ใช่บุคคลสูญหาย แต่พวกเขาออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและขับไล่เผด็จการที่กดขี่ประชาชน พวกเขาต้องการเพียงเห็นประเทศดีขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไม่มีความเป็นธรรม

ในโปสการ์ดจะมีชื่อของนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ ทั้งหมด 23 คน เมื่อปีที่แล้วกิจกรรมนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำเพราะยังอยู่ในเรือนจำ” นายคทาธรกล่าว

นายคทาธรกล่าวต่อว่า กิจกรรมนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะในช่วงที่ตนอยู่ในเรือนจำได้ยินว่าเพื่อนๆ เคยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา มีชื่อว่า ‘ซานต้ารอเพื่อนกลับบ้าน’ ซึ่งในขณะนั้นตนถูกคุมขังอยู่

“วันที่พวกเขาจัด เหมือนกับผมที่ไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ถึงแม้จะอยู่ในเรือนจำ ผมสัญญาว่าทุกๆ ข้อความที่เขียนลงในโปสการ์ด จะถูกส่งถึงเพื่อนของพวกเราในเรือนจำอย่างแน่นอน” นายคทาธรเผย

ต่อมาเวลา 17.25 น. ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนมากแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ ยืนเรียงแถวชูโปสเตอร์ระบุข้อความเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทางการเมือง อาทิ ‘Free all Political Prisoners’ ‘Abolish 112’ ‘Free Get’ รวมไปถึงป้ายที่มีภาพใบหน้าผู้ต้องหาทางการเมือง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาพของ นายโสภณ สุรฤทธิ์ธำรง หรือเก็ท นักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ที่ถูกคุมขังครั้งล่าสุดด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ จากการปราศรัยในการชุมนุม “ทัวร์มูล่าผัว” (22 เม.ย.2565) ซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเวลา 123 วัน

บรรยากาศภายในงาน มีนักกิจกรรมและประชาชนบางส่วนที่สัญจรผ่านบริเวณฝั่งเกาะพญาไท เข้ามาร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจบนโปสการ์ด นอกจากนี้ บางส่วนยังนำหนังสือหลากหลายหมวด รวมถึงหนังสือแนวการเมือง ติดตัวมาร่วมมอบให้กับผู้ต้องหาทางการเมือง ซึ่งทางกลุ่มผู้จัดจะนำส่งผู้ต่อหาถึงเรือนจำ ต่อไป

สำหรับโปสการ์ดที่แจกจ่ายในงาน มีข่อความระบุว่า ‘รอเพื่อนกลับบ้าน’ ‘May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled Merry Christmas & Happy new year! Free our friends’ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างทำกิจกรรม มีการเปิดเพลง อาทิ เพื่อมวลชน เพื่อสร้างบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังมี นายชลิต รัษฐปานะ สมาชิกสหภาพคนทำงาน ผู้สมัครเบอร์ 29 จากทีมประกันสังคมก้าวหน้า ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 คนของบอร์ดประกันสังคม มาร่วมเขียนโปสการ์ดด้วย

บรรยากาศเวลา 17.50 น. นายคทาธร ยังคงกล่าวเชิญชวนผู้ที่เดินชม ‘งานเทศกาลอาหาร กระตุ้นเศรษฐกิจ’ มาร่วมเขียนโปสการ์ดในกิจกรรม รอเพื่อนกลับบ้าน