สุวัจน์ มองชื่อ แกงส้มผลักรวม ไม่ใช่เรื่องซีเรียส ชี้ได้รับฉายาเป็นเรื่องดี

สุวัจน์ มองฉายารัฐบาล แกงส้มผลักรวม น่ารัก หยิกแกมหยอก ชี้ได้รับฉายาคือ Someone ไม่ใช่ No One อวดเคยได้รับฉายาถึง 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงฉายารัฐบาล “แกงส้มผลักรวม” ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้ประจำปี 2566 ว่า ถ้าคุณได้รับฉายาควรต้องดีใจ เพราะถ้าไม่ได้รับจะเป็น No One แต่ถ้าได้รับฉายาคือ เป็น Someone มีตัวตน ซึ่งเป็นบรรยากาศของการหยิกแกมหยอก สะท้อนมุมมองทางการเมืองไม่ใช่เรื่องซีเรียส อย่างฉายาที่รัฐบาลได้รับปีนี้มองว่า อยู่ในบรรยากาศฮันนีมูนพีเรียด เบา ๆ น่ารัก ๆ แต่ว่าสะท้อน มุมทางการเมือง ไม่มีอะไรที่ซีเรียส

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ในอดีตตอนที่เป็นตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ได้รับฉายาว่า “สุวัจน์หอกข้างแคร่” ซึ่งตอนนั้นมี 50 กว่าเสียงเป็นตัวแปลในรัฐบาล ขยับอะไรก็จะสร้างความหวั่นไหว และอีกครั้งได้รับฉายา “สุวัจน์ 25 ชั่วโมง” ขณะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากทำงานทั้งวันประชุมแล้วแถลงข่าวเลย จึงอาจแถลงข่าวมากไป นักข่าวบอกว่า “เดี๋ยวก็แถลงเดี๋ยวก็แถลง

