1 วัน 14 คิว! พรุ่งนี้ ‘เศรษฐา’ พบทั้งบุคคลสำคัญ-นักธุรกิจ-ภาคเอกชน รวดเดียวครบทุกมิติ

วันเดียวครบทุกมิติ! พรุ่งนี้ ‘เศรษฐา’ คิวแน่น พบทั้งบุคคลสำคัญ-นักธุรกิจ-ภาคเอกชนชั้นนำ ที่ดาวอส รวดเดียว 14 ภารกิจ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภารกิจวันที่ 17 มกราคม ซึ่งเป็นวันแรกของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการเดินทางเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ สมาพันธรัฐสวิส จะมีการหารือกับบุคคลสำคัญ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนชั้นนำ จำนวน 14 คณะ ประกอบด้วย

1.หารือ Country Strategy Dialogue (CSD) on Thailand

2.หารือ Bernard Mensah, President, International, Bank of America และ CEO of Merrill Lynch International

3.หารือ Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman and CEO บริษัท DP World

4.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Landbridge: Connecting ASEAN with the World

5.หารือ Bill Winters, CEO of Standard Chartered

6.หารือ Professor Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร WEF

7.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนา Learning from ASEAN

8.หารือ Viola Amherd ประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิส

9.หารือ Tony Blair, Executive Chairman of Tony Blair Institute of Global Change และอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

10. หารือกับผู้บริหารบริษัท Telenor

11.หารือ James Quincey, Chairman and CEO of Coca Cola

12.พบกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของไทย ที่เป็นสมาชิก WEF

13.พบ CEO Microsoft Satya Nadella

และ 14.พบหารือกับนาย Alexander De Croo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเข้าร่วมประชุม WEF ครั้งนี้ รัฐบาลสามารถเพิ่มการค้า การลงทุน และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลให้ไทยได้อย่างแน่นอน