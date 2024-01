เศรษฐา ปิดจ็อบเวทีดาวอส ร่วม 23 วงประชุม จีบ ‘บิล เกตส์ -กูเกิล -ยักษ์อินเดีย -เนสท์เล่ -ดูไบ’ ลงทุนไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่สมาพันธรัฐสวิส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายในภารกิจการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 หรือ WEF ที่กรุงดาวอส ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนายเศรษฐาได้โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ เนื้อหาระบุว่า ระหว่างทานอาหารเช้าเพื่อลุยภารกิจดาวอสวันสุดท้ายต่อ ได้พบกับ Dr.Tan See Leng Minister for Manpower และ Second Minister for Trade and Industry ของสิงคโปร์ เข้ามาทักทายและพูดคุยสั้นๆ เห็นว่าท่านชอบมาพักผ่อนที่ประเทศไทยครับ

ต่อมานายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงผลการหารือ WEF โดยยืนยันว่าได้ส่งข้อความถึงทั่วโลกว่า ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับทุกมิติ ทั้งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนข้ามประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เมื่อวานนี้ (17 มกราคม) ได้ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว 19 วงประชุม แบ่งเป็น การสัมมนา การพบปะภาคเอกชนต่างๆ และทวิภาคีกับบุคคลสำคัญ ทั้งประธานาธิบดี สมาพันธรัฐสวิส นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีเวียดนาม โดยได้พูดคุยเรื่องการค้าและขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งการพูดคุยทำให้มีความชัดเจนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป ส่วนการพบปะกับภาคเอกชน ทั้งบริษัท COCA COLA และ Dubai World รวมถึงนักธุรกิจชั้นนำของโลกคนอื่นๆ เช่น นักธุรกิจชาวอินเดีย (Adani Group) มีความเชี่ยวชาญด้านท่าเรือและสนามบิน เป็นเรื่องที่ไทยสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมาก การเดินทางมาครั้งนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล แม้ว่าการพบปะทั้ง 19 วงประชุม จะค่อนข้างแน่น แต่ไม่รู้สึกเหนื่อย รู้สึกว่ากระชับ ได้ประโยชน์ และใจความตลอด ซึ่งวันนี้ยังต้องดำเนินภารกิจต่อ และในโอกาสที่ได้พบปะหารือกับผู้บริหารของ WEF ได้แจ้งว่าการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยในปีหน้าก็จะมาร่วมการประชุมอีก ซึ่งวันนี้จะต้องปฏิบัติภารกิจอีก 4 การประชุม ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ขณะเดียวกัน นายเศรษฐาได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือเอ็กซ์ ภายหลังพบกับตัวแทน Nestle ว่า ดีใจที่บริษัท Nestle เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน และเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคไทยให้ความไว้ใจ ปัจจุบันบริษัทต้องการขยายการผลิตอาหารสัตว์ที่มีความต้องการสูง โดยจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการส่งออก เพราะมีความพร้อมในด้านภูมิศาสตร์การขนส่ง และพร้อมในด้านวัตถุดิบการผลิต แต่ตอนนี้ยังติดปัญหากรอบความร่วมมือทางการค้า FTA ซึ่งไทยยังมีไม่ครอบคลุม รวมถึงปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมาย และขั้นตอนในการนำเข้าส่งออกที่มีหลายขั้นตอนที่ทับซ้อน ผมบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่อง Ease of doing business ซึ่งผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น จะมี Single form พร้อมประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง BOI ที่จะเร่งรัดเรื่องนี้

นายเศรษฐายังโพสต์ข้อความภายหลังได้พบกับ วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ที่สาม หรือบิล เกตส์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ Gates ระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 หรือ WEF ที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ว่า ความหวังของผม คือ การได้บริษัทใหญ่มาลงทุนเปิด Data Center ในประเทศ ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคครับ จังหวะได้พบ Mr.Bill Gates ผมจึงไม่พลาดโอกาสที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศ และความเป็นไปได้ในการเปิด Data Center ของ Microsoft ในไทย ตามที่ผมได้เคยพูดคุยกับ Mr.Satya Nadella CEO คนปัจจุบันไปแล้วที่ซานฟรานซิสโกครับ

นอกจากนี้ นายเศรษฐาได้โพสต์ข้อความภายหลังพบปะหารือกับประธานของ Adani Group เป็นกลุ่มบริษัทลงทุนที่ใหญ่มากของอินเดีย ระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจําปี 2567 หรือ WEF ที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิสว่า ประชุมสุดท้ายของวันที่ 17 มกราคม พบกับประธานของ Adani Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทลงทุนที่ใหญ่มากของอินเดีย เชี่ยวชาญในการพัฒนาท่าเรือ และสนามบิน การลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) ได้รับความสนใจมากครับ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งจากอินเดียไปยังญี่ปุ่นและเกาหลี Mr.Adani ให้ความร่วมมือในการที่จะไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องขยายเส้นทางการบินจากอินเดียมายังไทย เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

ต่อมาพบปะกับนางรูธ โพรัท (Ruth Porat) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ของ Alphabet และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Google ทั้งนี้ นายกฯกล่าวว่า ได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการลงทุน Cloud center ของ Google ในประเทศไทย ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี