หลากวงการล้อมโต๊ะกลม ฟังคำเตือน ‘สุรชาติ’ ประเทศไทยบนกระดานหมากรุกโลก

หลากวงการ ล้อมโต๊ะกลม ‘สุรชาติ’ ถก ไทยต้องรับมือกับอะไร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ร้าน The Marshal Social Cafe ซอยประดิพัทธ์ 13 เขตพญาไท กรุงเทพฯ กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ จัดเสวนาโต๊ะกลม “Matichon Weekly Roundtable : Co Thinking Space คลับ เคลื่อน คิด กับ ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข” ประเทศไทยบนกระดานหมากรุกโลก (Thailand on the Grand Chessboard) เพื่อรู้เท่าทันแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลก เตรียมรับกับสิ่งที่ไทยต้องเผชิญเพื่อไม่ให้ถูกรุกฆาตกลางกระดานการเมืองโลก

เวลา 13.30 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยแขกผู้มีเกียรติทั้งบุคคลในแวดวงต่างๆ ทั้งสื่อ นักเขียน การ์ตูนนิสต์ นักธุรกิจ การเมือง นักวิชาการ คนรุ่นใหม่ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงออนไลน์ ร่วมรับฟังเนืองแน่น

อาทิ นายศิธา ทิวารี อดีตสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย, น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 5 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย, นายเชตวัน เตือนประโคน ส.ส.เขต 6 จ.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล, นักเขียนชื่อดัง อาทิ นายสรกล อดุลยานนท์ หรือหนุ่มเมืองจันท์, นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือนิ้วกลม, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ, ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายสมชาย แซ่จิว ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน, นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ และนายศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกรชื่อดัง เป็นต้น

ท่ามกลางผู้บริหารมติชนให้การต้อนรับ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

น.ส.ปานบัวกล่าวถึงที่มาของงานวันนี้ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเครือมติชนจัดงานเยอะจริงๆ โดยรวมประมาณ 126 งาน ใน 262 เซสชั่นที่เป็นเวทีย่อย เป็นงานทอล์กที่มีวิทยากร 520 คนในปีที่แล้ว และมีมากกว่า 123,000 คนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งต้องขอบคุณทุกคนอย่างมาก ตนชื่นชมทุกอย่าง ในมิติการทำงานจะตั้งใจทำเต็มที่

“มีจุดเปลี่ยนคือ ทอล์ก ฟอร์ ไทยแลนด์ง ซึ่ง อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คือหนึ่งในสปีกเกอร์ มีหลากหลายอารมณ์มากๆ เป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าในสังคมไทยต้องมีเวทีที่จะออกเสียง ซี่งมีทั้งเสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงย่อย เวทีนั้นคุณศิโรตม์เปิดด้วยประเด็นการเมือง มีประเด็นแมนสรวง อ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ที่ตอนนี้เป็นบอร์ดประกันสังคมไปแล้ว ออกมาพูดว่า รัฐสวัสดิการทำไมถึงต้องมี ทำไมถึงต้องได้ พูดถึงการกระจายอำนาจ อ.สุขุม นวลสกุล และ อ.นันทนา นันทวโรภาส ที่ขอฟื้นทีวีวาทีกลับมา เพราะเชื่อว่าการเมืองต้องหยอกล้อกันได้ ไม่ใช่ไฝว้อย่างเดียว

และงานนี้คือ อ.สุรชาติ บำรุงสุข สนใจที่สุด จำได้ว่าเป็น 1 ในเวทีที่กระแทกใจ (Attached) เรา คือเซสชั่นของ อ.สุรชาติ น้อยครั้งที่ความรู้ที่พูดขึ้นมาจะทำให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะ

สำหรับเราอาจารย์สุรชาติไม่ใช่แค่เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ การเมือง ทหาร เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ สงคราม แต่คือนักรัฐศาสตร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย ทั้งประเมิน วิเคราะห์ ชี้ให้เห็นสาระสำคัญ วิเคราะห์ให้เสร็จสรรพในนาทีเดียวว่าอนาคตของประเทศเราจะเป็นอย่างไร” น.ส.ปานบัวกล่าว

น.ส.ปานบัวเผยว่า อ.สุรชาติยังพูดถึงเรื่องเรือดำน้ำ จากนั้นชวนไปงาน 14 ตุลาฯ ตนรู้สึกประทับใจมาก เมื่อฟังอาจารย์เสร็จแล้วกลับมานั่งถอดไลฟ์ของอาจารย์อีกรอบ มีท่อนที่บอกว่า “ประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยรถถัง และในขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสงครามปฏิวัติของคนรุ่นใหม่ ขอฝากด้วย” รู้สึกว่าเป็นแมสเซจที่มีความเป็นคน มีอะไรหลายๆ อย่างอยู่ในนั้น

น.ส.ปานบัวกล่าวต่อว่า นอกเหนือจากที่ อ.สุรชาติเขียนคอลัมน์ หรือบทนำของบันทึกประเทศไทย งานนี้ยังเป็นงานที่ใกล้ชิดที่สุด พร้อมแลกเปลี่ยน สอบถามกันได้จริงๆ

“วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องประเทศไทยในกระดานหมากรุกโลก อย่าลุกขยับออกจากเก้าอี้ เพราะอาจารย์จะรุกตลอดเวลา ด้วยเนื้อหาที่มี ขอให้ตื่นตาตื่นใจกับข้อมูลของอาจารย์ และขอให้อยู่รอดปลอดภัยหลังจากนี้” น.ส.ปานบัวกล่าว

จากนั้นเวลา 14.00 น. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “ประเทศไทยบนกระดานหมากรุกโลก (Thailand on the Grand Chessboard)

