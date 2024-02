รถแห่ ‘Le Truck‘ เจอขวาง นักกิจกรรม มึน คุยกันดิบดีให้เข้าทำเนียบได้ หอบรายชื่อยื่น ‘ปล่อยอานนท์’

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจกรรม ‘ยื่นรายชื่อปฏิบัติการด่วน’ (Urgent Action) ถึงรัฐบาลไทย เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีต่อ นายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน

โดยแอมเนสตี้ฯ ได้รณรงค์แคมเปญ ลงชื่อให้ปล่อยตัว นายอานนท์ ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว 7,301 ราย โดยมีเป้าหมายให้ถึง 10,000 รายชื่อ ซี่งวันนี้เปิดให้ลงชื่อวันสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://act.amnesty.or.th/page/136262

บรรยากาศเวลา 10.20 น. นักกิจกรรมเริ่มตั้งขบวนจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งถนนพิษณุโลก พร้อมรถแห่ ‘Le Truck รักเธอ’ ที่เต็มไปด้วยสีสันและข้อความ “We are not free until everyone is free” ก่อนเคลื่อนขบวนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือ บริเวณด้านหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ต่อมาเวลา 10.30 น. ขบวนเคลื่อนมาถึงแยกสวนมิสกวัน โดยมีนักกิจกรรมร่วมเดินขบวนชูป้าย “นิรโทษกรรมประชาชน” พร้อมยอดลงชื่อ 7,301 อาทิ นายจตุรภัทร บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดินกลุ่มทะลุฟ้า นายทรงพล สนธิรักษ์ หรือ ยาใจ, นายธนพัฒน์ กาเพ็ง พร้อมสมาชิกทะลุฟ้า, นายกรกช แสงเย็นพันธ์ หรือปอ เป็นต้น

โดยมี นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ หรือ ทนายเม ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมด้วย

นายเฝาซี ล่าเต๊ะ ตัวแทนนักกิจกรรม กล่าวว่า เราแต่งชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มา เหมือนกับครั้งหนึ่งที่อานนท์เคยใส่ เรามาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทางการเมือง ขอบคุณพี่ๆ ตำรวจที่มาอำนวยความสะดวก

“วันนี้เรามาใช้สิทธิพื้นฐาน ที่บ้านเมืองนี้ ไม่ได้มีอะไรแบบนี้มานาน การเปลี่ยนรัฐบาล สิทธิเสรีภาพในการประท้วง ชุมนุม ควรทำได้ง่ายดาย ไม่ควรมีใครถูกดำเนินคดี เพราะออกมาเรียกร้อง เรามาเพื่อบอกคุณว่า ปล่อยเพื่อนเราได้แล้วคุยกันดิบดี ว่าจะให้เข้าได้” นายเฝาซีกล่าว

นายเฝาซีกล่าวต่อว่า นายอานนท์เคยถือไม้ลักษณะแนวนี้ แต่ถูกคุมขังในเรือนจำ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง เรามาตามหาเพื่อนเรา เอาเพื่อนเราไปขัง ดำเนินคดีกับกับเพื่อนเรา เราจะมาเป็นตัวแทน ยื่นให้นิรโทษกรรมทางการเมืองต่างๆ ให้กับเพื่อนเรา

“ฝากด้วย นี่คือสิทธิพื้นฐาน ถ้าเราบอกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย แต่ที่เห็นเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมทั้งนั้น การชุมนุมแต่ละครั้งทำไมมันยุ่งยากมาก ขอแล้วก็ดันมาปิดกั้น ทราบข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) มาสังเกตุการณ์ ฝากเขียนรายงานด้วย และพิจารณาด้วยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่” นายเฝาซีกล่าว

ต่อมา เจ้าหน้าที่แอมเนสตี้ฯ แจ้งว่า ทางสำนักนายกฯ ไม่อนุญาตให้เข้าไป โดยจะส่งตัวแทนมารับหนังสือคือ นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน

สำหรับ นายอานนท์ นำภา ถูกคุมขังครั้งล่าสุด ด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงโทษจำคุก 4 ปี และปรับ 20,000 บาท โดยไม่รอลงอาญา จากการปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ14ตุลา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดย ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหนคร เป็นเวลา 133 วัน ทั้งนี้ เฟซบุ๊กของนายอานนท์ มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะ โดยโพสต์ภาพ พร้อมจดหมายที่สื่อสารถึงบุตรทั้ง 2 คน