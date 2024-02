ปปง.เปิดรับคำร้องเยียวยา ผู้เสียหายซื้อ โครงการห้องชุด ‘บ.กีธา พร็อพเพอร์ตี้’ พันคดีจำนำข้าว

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและ โฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เปิดเผยว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีข้อสั่งการกำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองสิทธิของตนได้

Advertisement

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดังต่อไปนี้ เพื่อร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา – ประชาอุทิศ (Than living Ratchada – Prachautit)

2. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง สาธร – เจริญราษฎร์ (Than living Ratchada – Charoenrat)

3. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา – วงศ์สว่าง (Than living Ratchada – Wongsawang)

4. โครงการ มายส์สตอรี่ ลาดพร้าว 71 (My Story @ Ladprao 71)

5. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง พระราม 9 – แอร์พอร์ตลิงค์ (Than living Rama 9 – Airport Link)

โดยมีความประสงค์ให้ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย ผู้ทำสัญญาซื้อขาย ผู้ทำสัญญาจ้างทำของ หรือผู้ทำสัญญาอื่นใดกับบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน มายื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสีย

– สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

– สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน

– สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนงินที่เกี่ยวกับบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

– สำเนาการให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)

– สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (1 ฉบับต่อผู้มีส่วนได้เสีย 1 ราย)

โดยสำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ สามารถยื่นคำร้องฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยผู้เสียหายต้องนำแบบคำร้องฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาด้วย

2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “(ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งแบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์สิทธิ)”

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องให้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

อนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียรายใด (เฉพาะผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย) ที่เคยยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนแล้ว สามารถสอบถามรายชื่อได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องใหม่ตามประกาศนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ที่ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ปปง. (วันและเวลาราชการ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดไว้ทั้งหมด รวมถึงเงินดาวน์จำนวนเกือบ 500 ล้านบาทจากผู้ซื้อประมาณ 2,000 ราย เนื่องจาก น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร บุตรสาวนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง ผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับโครงการระบายข้าวแบบจีทูจี เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ปปง.จึงอายัดทรัพย์สินของบริษัทนี้ไว้ เพราะอาจเกี่ยวพันกับการทุจริตจีทูจี โดยขณะนี้ ปปง.ได้ส่งเรื่องให้ทางอัยการพิจารณาฟ้องต่อศาล