ครอบครัวชินวัตร ติดป้ายรับทักษิณ อิ๊งยันไม่ไปรพ.พระราม 9 เข้าบ้านจันทร์ส่องหล้าพรุ่งนี้เช้า

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ครอบครัวชินวัตร พร้อมหน้าพร้อมตา ช่วยกันติดป้ายผ้าหน้าจันทร์ส่องหล้า Welcome Home ซึ่งเป็นฝีมือของหลานๆ ต้อนรับ นายทักษิณ ชินวัตร ที่จะได้รับการพักโทษ กลับมาที่บ้าน

โดยข้อความระบุว่า Welcome Home We’re been waiting for this day for so so long. (ยินดีต้อนรับกลับบ้าน พวกเรารอคอยวันนี้มานานมาก)

ขณะที่โรงพยาบาลตำรวจ มีรถของกรมราชทัณฑ์เข้ามาจอดที่หน้าอาคาร มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ทีมข่าวช่อง 3 ได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ เขาบอกว่าแค่มาตรวจความเรียบร้อยเท่านั้น

Advertisement

ขณะเดียวกัน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เปิดเผยกับช่อง 3 ว่า กรณีที่ว่า นายทักษิณ ชินวัตร จะไปพักรักษาตัวที่ รพ.พระราม 9 นั้น ไม่เป็นความจริง และยืนยันว่า นายทักษิณ จะกลับเข้าบ้านพักที่บ้านจันทร์ส่องหล้า ตามกำหนดเดิม หลังจากเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจ ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้

ขณะเดียวกัน ทาง เอม – พินทองทา ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ ก็ได้โพสต์รูปภาพขณะที่ครอบครัวชินวัตรพร้อมใจกันทำป้ายต้อนรับนายทักษิณกลับบ้านด้วย