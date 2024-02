สุทิน ลั่นรบ.ยึด One Map แก้ปมร้อนที่ส.ป.ก.เขาใหญ่ แนะใครค้านยื่นอุทธรณ์ จบได้ที่ศาลปกครอง

“สุทิน” ลั่นรัฐบาลต้องยึด One Map ปมขัดแย้งที่ สปก.เขาใหญ่ ไม่กังวลกรมแผนที่ทหารถูกนำเป็นคู่ขัดแย้ง,แม้แต่ศาลยังถูกวิจารณ์ เชื่อสุดท้ายได้ข้อยุติ ใครไม่เห็นด้วย One Map ยื่นอุทธรณ์ได้หรือจบที่ศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาล ว่า มันก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมาก็มีปัญหามากในเรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ก็ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map และหากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งตนคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับ One Map หรือไม่นั้นก็มีกระบวนการอุทธรณ์ได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับ 2 องค์กร (ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯ) ซึ่งเหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินระบุว่า ตนคิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณี ที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาลจึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิด อย่างไรเสียก็จะมีกระบวนการจะอุทธรณ์หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ