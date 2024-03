นายกฯ เลือกฝ้ายคราม สกลนคร คล้องคอ เที่ยวงาน ITB2024 ‘ย้ำ’ ของดีต้องขออวด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ CityCube กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น X ก่อนเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในงาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand ว่า ก่อนขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ในงาน Internationale Tourismus-Börse Berlin 2024 (ITB Berlin 2024) ได้เดินชมบูธของประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดเข้ามาร่วมแสดง และได้เดินชมบูธของประเทศต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดแสดงในงานด้วย

“เนื่องจากมาร่วมบูธของประเทศไทย ผมเลยเลือกเอาฝ้ายครามธรรมชาติ ของ จ.สกลนคร มาคล้องคอ ‘สีคราม’ เมืองสกล เป็นสีย้อมผ้าที่เก่าแก่ที่สุด ถูกขนานนามว่าเป็น ‘ราชาแห่งสีย้อม’ ของดีต้องขออวดหน่อยครับ ทั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพอีกมาก รอเพียงโอกาส และสนับสนุนผลักดันให้เปร่งประกาย ที่ผ่านมาเราอาจจะยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิม ๆ ไม่ได้ศึกษาดูการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวของประเทศอื่น ๆ ผมว่าจากนี้ เราต้องมองให้ใหญ่กว่าที่เคยเราเคยคิดไว้ ถึงเวลาแล้วที่ไทยจะเป็น Tourism Hub ที่มากกว่าแบบเดิม ๆ