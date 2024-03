นายกฯเศรษฐา ถึงเมืองน้ำหอมแล้ว เตรียมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานและกล่าวกล่าวปาฐกถาในงาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน Internationale Tourismus-Börse Berlin 2024 (ITB Berlin 2024) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยในระดับภูมิภาค ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 6 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางออกจากกรุงเบอร์ลิน ถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส – ออร์ลี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบหารือทวิภาคีกับผู้นำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน MIPIM 2024 งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองคานส์ ฝรั่งเศส