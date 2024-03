ทักษิณ เปิดใจ ความสุขอยู่ที่บ้าน เย็นนี้เลี้ยงข้าวนายกฯเศรษฐา พร้อมให้กำลังใจ

ทักษิณ เปิดใจ ความสุขอยู่ที่บ้าน เย็นนี้เปิดบ้านเลี้ยงข้าวนายกฯเศรษฐา พร้อมให้กำลังใจ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่สุสานแม่ออน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยลูกๆ หลานๆ และญาติพี่น้อง ประกอบด้วย นางเยาวเรศ ชินวัตร (น้องสาว) นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาว) นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (น้องสาว) พร้อมครอบครัว เดินทางมาไหว้สุสานของพ่อเลิศ แม่ยินดี ชินวัตร บิดาและมารดา ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการย้ายอัฐิจากวัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง มาไว้ที่สุสานแม่ออน ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคล โดยมีการประกอบพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ มีซินแสเป็นผู้นำพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่รอฤกษ์ไหว้บรรพบุรุษในเวลา 13.00 น. นายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการถึงการมาไหว้อัฐิพ่อและแม่เป็นภาษาเหนือว่า ตนมีความรู้สึกที่ดีกับพ่อแม่ ตนไม่เคยมาเลยเพราะอยู่ต่างประเทศ จากนี้ต่อไปก็จะมาทุกปีแน่นอน

เมื่อถามว่า วันนี้ลูกหลานมากันครบทำให้มีความสุขหรือไม่ นายทักษิณกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “ผลสุดท้ายความสุขอยู่ที่ครอบครัว คนทุกคนถ้าเข้าใจโลก ก็จะ Happiness is at home (ความสุขอยู่ที่บ้าน) ที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งสมมุติ แต่สิ่งที่แน่นอนคือ Happiness is at home”

เมื่อถามว่า ประชาชนที่มาเจอบอกว่าหน้าตาสดชื่นแจ่มใส นายทักษิณกล่าวว่า “ผมมีกำลังใจดี แต่ไม่ใช่ใจบันดาลแรง” ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะแซวว่าเป็นคำพูดของคนอื่น ซึ่งนายทักษิณยิ้ม พร้อมหัวเราะและพูดสั้นๆ ว่า “แหม่”

เมื่อถามว่า ตอนไหว้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีอาการเจ็บหลัง ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายทักษิณกล่าวว่า กล้ามเนื้อมันสะดุ้ง ซึ่งเป็นมาก่อนแล้ว หากขยับผิดจังหวะก็จะมีอาการ เมื่อคืนก็มีอาการนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปไหน เมื่อเช้าขยับเยอะกล้ามเนื้อก็เลยสะดุ้ง แต่ตนใส่แต่ที่คาดเอวไม่ได้ใส่เข็มขัดนะ เพราะไม่ได้ชกมวย ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว ส่วนที่ใส่เฝือกอ่อนที่คอก็เป็นไปตามอายุ มันเสื่อมก็ต้องคอยดูไว้ เพราะไม่อย่างนั้นจะกดเส้นประสาท ซึ่งสามารถถอดๆ ใส่ๆ ได้แล้วแต่อาการ

เมื่อถามว่า มา จ.เชียงใหม่ ได้กินอาหารที่ชอบแล้วหรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า ตนกินทุกอย่าง ตอนอยู่ต่างประเทศก็ได้กิน แต่รสชาติไม่เหมือนที่นี่ เพราะต้องแช่แข็งไป อย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องไปกินที่ไม่มีแอร์ กินไปด้วยเหงื่อออกไปด้วยทำให้อร่อย

เมื่อถามว่า ไปเดินตลาดวโรรสมีคนต้อนรับเยอะ นายทักษิณกล่าวว่า ก็ดีใจที่เขายังไม่ลืมคนเฒ่าคนหนึ่ง เมื่อถามว่า มีคนทักว่าหน้าไม่แก่เลย นายทักษิณกล่าวว่า “ก็เพราะผมมาอยู่กับครอบครัว จิตใจก็อิ่ม ไม่เหมือนตอนที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ ที่จิตใจมันห่อเหี่ยวนิดหน่อย วัยผมเป็นวัยรักลูกหลงหลาน”

เมื่อถามว่า คิดถึงอะไรที่สุดใน จ.เชียงใหม่ นายทักษิณกล่าวว่า ภาพรวมทั้งหมดที่เราเคยเติบโตมา ซึ่งก็ได้เล่าให้ลูกๆ ฟังตามประสาคนแก่ว่า ตอนตนเด็กๆ อายุ 12-13 ปี ไม่รู้จะเล่นอะไร เพราะไม่มีของเล่นก็ขี่จักรยานไปถ้ำเมืองออน สมัยก่อนเรียกว่าถ้ำขี้นก ถนนก็ยังไม่มี บางช่วงก็ต้องแบกจักรยานข้ามทุ่งนา ซื้อข้าวมาจากสันกำแพงมากินที่ถ้ำ เวลาจะลงก็ต้องใช้บันไดไม้

เมื่อถามว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมา จ.เชียงใหม่ วันนี้ จะได้พูดคุยกันหรือไม่ นายทักษิณกล่าวว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ เป็นคนเชิญไปทานข้าว เมื่อถามว่า วันนี้จะเจอกัน 3 นายกฯเลยใช่ไหม นายทักษิณกล่าวว่า “ผมเป็นอดีตนายกฯ คนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบัน เขาถามอะไรถ้าเรามีความรู้เราก็ตอบ”

เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีความแข็งแกร่งมากในสนามการเมือง ในฐานะที่เป็นคนสนับสนุนมาตลอด รู้สึกอย่างไรบ้าง นายทักษิณกล่าวว่า “ผมเป็นคนตามใจ ไม่บังคับลูก ตามใจตลอด เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เลิกตามใจ ฉะนั้นก็แล้วแต่ใจลูก” ทั้งระหว่างที่นายทักษิณกล่าวชื่นชม น.ส.แพทองธาร ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ มีสีหน้ายิ้มแย้มด้วยความภาคภูมิใจ