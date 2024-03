นายกฯ พบปะหารือลอร์ดแคเมอรอนฯ ยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร

นายกฯ พบหารือลอร์ดแคเมอรอนฯ ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ผลักดันความร่วมมือให้ใกล้ชิดทุกมิติ

เมื่่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 มีนาคม ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable the Lord Cameron of Chipping Norton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรึ และลอร์ดแคเมอรอนฯ ต่างยินดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ได้ร่วมในพิธีลงนามความตกลง Thailand – UK Strategic Partnership Roadmap ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ไทยมีความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วย พร้อมยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร พร้อมหวังว่าการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการจะช่วยกระชับความร่วมมือในทุกด้าน โดยสหราชอาณาจักรพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับไทยในสาขาเชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง การศึกษา เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย ผ่านการเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งยกระดับรายได้ให้แก่คนไทย พร้อมเชิญชวนสหราชอาณาจักรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ยินดีกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทย และหวังว่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะเพิ่มมากขึ้น

ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ลอร์ดแคเมอรอนฯ กล่าวถึงการเดินทางไปพบหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย และได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างกัน พร้อมขอบคุณไทยที่สนับสนุนการสมัครเข้าร่วมในกรอบการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus) นายกฯ ยินดีที่ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของทั้งสองมีความใกล้ชิด หวังว่าไทยและสหราชอาณาจักรจะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมบทบาทของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ สนใจกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับไทยให้ใกล้ชิดมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนในกองทุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างประเทศ (International Science Partnership Fund: ISPF) ของสหราชอาณาจักร

ด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ลอร์ดแคเมอรอนฯ ชื่นชมที่ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมชั้นนำของโลก และมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรชื่นชอบมาเที่ยวประทศไทยจำนวนมากทุกปี ซึ่งนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คนไทยในการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กระตุ้นการท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในเมียนมา รัสเซีย-ยูเครน และความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยไทยในฐานะประเทศที่ไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้ง มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายเจรจาอย่างสันติ เพื่อนำไปสู่ความสงบสุข