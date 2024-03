‘พิธา’ คว้า ‘Popular of the Year 2024’ จาก The People Awards ชนะคะแนนโหวตจากทางบ้าน (คลิป)

‘พิธา’ ได้รางวัล “Popular of the Year 2024″ จาก The People Awards ชนะคะแนนโหวตจากทางบ้าน 48.3% ย้ำพร้อมเป็นสะพานเชื่อมพาทุกคน “go beyond” ให้ประเทศไทยไปข้างหน้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ในการประกาศรางวัล The People Awards 2024 ที่จัดขึ้นโดยสื่อออนไลน์ The People นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อและ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้รับการประกาศชื่อเป็นบุคคลผู้ได้รับรางวัล “Popular of the Year 2024” ในฐานะบุคคลที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดจากประชาชน ซึ่งในโอกาสนี้ นายพิธา ซึ่งติดภารกิจ ส.ส. อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ส่งวีดีโอสปีชมากล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลในปีนี้

โดยนายพิธากล่าวว่า ตนขอขอบคุณ The People สำหรับรางวัล Popular of the Year ในปีนี้ ซึ่งตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก และขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจให้ได้รับคะแนนอันดับหนึ่งในงานมอบรางวัลของ The People ซึ่งในปีนี้ใช้ธีมว่า “People Go Beyond” (ผู้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง) ของคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ที่สังคมและประเทศถวิลหา หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่โลกและประเทศถวิลหา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการ go beyond ทั้งสิ้น

การ go beyond อะไรบางอย่างได้ต้องอาศัยการรับความคิดที่หลากหลายได้ ซึ่งตนปรารถนาที่จะเป็นสะพานเชื่อมสำหรับคนที่อยากจะ go beyond ที่อาจจะต้องเดินทางลำพัง หรือกระทั่งคนที่ไปไกลเกินแล้ว รวมทั้งคนที่ไปถึงแล้วและไม่อยากกลับข้ามมา

แต่ถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันแล้ว go beyond ในชั่วโมงที่เราต้องการการเดินทางร่วมกัน สักวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องถูกบังคับให้เคลื่อนไปในที่ที่เราไม่ควรไปหรือไม่อยากไป เราต้องมีทั้งความกล้าหาญและประณีประนอมที่จะก้าวข้ามเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆ ให้กับสังคม แต่ความอยากก้าวข้ามนั้น หากไม่มีคนไปด้วยกัน เราก็ไม่สามารถ go beyond อย่างมีความหมายกับคนทุกคนได้

“แต่ละคนย่อมมี border เป็นของตัวเอง แต่การเป็นผู้นำที่ดีที่สุดคือการทำให้แต่ละคนรู้ว่า border ของตัวเองคืออะไร แล้วก้าวข้ามพร้อมกัน แล้วมองไปในทิศทางเดียวกันให้ได้” นายพิธากล่าว

รางวัล The People Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น โดยมีทั้งรางวัล People of the Year ที่มอบให้แก่บุคคลทั้งหมด 10 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และรางวัล Popular of the Year ที่พิธาได้รับ มาจากการโหวตโดยประชาชน ซึ่งพิธาได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกอยู่ที่ 48.3% ตามมาด้วย Lisa Lalisa ที่ได้รับการโหวตที่ 37.5% ตามมาด้วย PP Krit ที่ 6.6% เฌอปรางค์ ที่ 2.9% และบุคคลอื่นๆ 2.6% ตามลำดับ