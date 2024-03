“เศรษฐา”จับเข่ารองเลขาฯยูเอ็น ชูจุดยืนไทยขอเป็น “เจนีวาของเอเชีย “พร้อมเป็นพื้นที่เจรจา -ส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเศรษฐา กล่าวว่า รองเลขาธิการสหประชาชาติฯ ชื่นชมบทบาทที่มีศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันได้เติบโตเป็นศูนย์กลางส่วนภูมิภาคขององค์กรสหประชาชาติ และถือเป็นศูนย์กลางขององค์กรสหประชาชาติในเอเชียแปซิฟิกด้วย (The United Nations Hub for Asia and the Pacific) โดยมีสำนักงานต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก สะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างกันยาวนานกว่า 70 ปี พร้อมเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางของการจัดการประชุมในวาระสำคัญต่าง ๆ ของสหประชาชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดย ESCAP พร้อมให้การสนับสนุนต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

“โอกาสนี้ รองเลขาธิการสหประชาชาติฯ ยังได้เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP สมัยที่ 80 ในเดือนเมษายน 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ โดยจะมีผู้แทนระดับสูงของไทยเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อแสดงถึงบทบาทความร่วมมือและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีรับไปพิจารณาต่อไป ” นายเศรษฐากล่าว

นายเศรษฐา เปิดเผยว่า ได้หารือกับนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติอินโดนีเซีย และ ผู้ว่าการสำรองของธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย ในเรื่องที่ทาง ESCAP จะจัดการประชุมประจำปี สมัยที่ 80 วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งไทยเองพร้อมสนับสนุนการจัดงานภายใต้ธีม Digital Innovation ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของไทยอยู่แล้ว และไทยพร้อมร่วมมือกับ ESCAP ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“นอกจากนั้น ทาง ESCAP ได้ให้ความสนใจเรื่อง 8 เสาหลักของ Ignite Thailand ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อนภูมิภาค โดยเฉพาะความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะมีบทบาทนำในเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลก ตามวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็น Agriculture and Food Hub ครับ และผมได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยที่จะเป็น เจนีวาของเอเชีย พร้อมเป็นพื้นที่ในการเจรจา และส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคนี้ ” นายเศรษฐากล่าว