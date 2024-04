ปลัดมท. ถกขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วม กทม. ผู้ว่าฯ ทั่วปท. เพื่อประโยชน์สุขปชช.

ปลัดมท. ถกขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วม กทม. ผู้ว่าฯ ทั่วปท. ปลุกร่วม Change for Good เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม และ นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ผู้แทนจากเทศบาลเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป้าหมาย (Target) ของทุกข้อ ล้วนอยู่ที่พี่น้องประชาชน ภายหลังจากวันที่กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมเป็นสักขีพยาน การขับเคลื่อนทั้ง 17 เป้าหมายนี้ ความเป็นจริงเราขับเคลื่อนแค่ 16 เป้าหมาย เพราะเป้าหมายที่ 17 Partnership เป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมกันทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน แต่หากจะให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีกว่าเดิม ทุก ๆ คน และคนมหาดไทยต้องมีความโลภมากกว่านี้ “ความโลภ” ที่กล่าวถึงในที่นี้ คือ ความกระหายในการทำความดี ความมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยให้ดึงภาคีเครือข่ายที่มีความโลภและความเป็นจิตอาสา มาร่วมกันสร้าง Passion พัฒนาความรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำ และความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น ทุกคนก็จะสามารถรับประโยชน์ได้ร่วมกัน ขอเน้นย้ำกับผู้นำทุกคนว่า ทำงาน “ไม่ต้องถ่อมตน ว่าทำได้แค่นี้พอ” ขอให้ทุกคนยึดมั่นด้วย Passion ช่วยกัน ทำทุกเรื่องให้ดี ภายใต้กลไกการทำงานแบบทีมเวิร์ค (Teamwork) โดยขอให้พิจารณามอบหมายงานให้ถูกคน และดึงภาคีเครือข่ายที่มีความรู้และความสนใจตามแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม (Put the right man on the right Job) เพื่อเป็นทีมงาน เป็นกำลังสู่การ Change for Good โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นเจ้าภาพเพียง 2 ตัวชี้วัด แต่พื้นที่การทำงานของเราอยู่ที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในฐานะผู้นำในระดับพื้นที่ ที่มีกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะขับเคลื่อนเป้าหมาย ประเทศไทยที่ยั่งยืน ด้วยคำมั่น 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คนมหาดไทยจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนทุกตัวชี้วัดในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกดขี่ทางเพศ เราทำคนเดียวไม่ได้ต้องดึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกัน รณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือแม้แต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ต้องรับผิดชอบทั้ง 17 ตัวชี้วัด สุดท้ายประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากความตั้งใจของพวกเราทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายการขจัดความหิวโหย คนมหาดไทยได้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เข้ามาใช้ ไม่ใช่ส่งเสริมแค่เกษตรแปลงใหญ่ แต่ยังส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามหลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง กล่าวคือ ต้องช่วยกันทำหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ให้ยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยกันทำให้พระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เกิดมรรคผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

“สำหรับในอนาคต สิ่งสำคัญต่อมา คือ เรื่องการจัดการระบบข้อมูลและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ ต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำระบบรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่เป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ และทำให้ระบบสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ให้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าคนมหาดไทยมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความตั้งใจจริงที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน โดยต้องมองว่าเราไม่ใช่ทาสงาน แต่เราต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยกันทบทวนจัดประเภทข้อมูล (Grouping) ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และจัดทำระบบที่เป็น Mock up ขึ้นมาทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้ระบบมีพื้นที่และความเสถียรที่พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อลดขั้นตอน ลดทรัพยากร ลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผลสูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชน ส่วนตัวผมดีใจที่มีการประชุมในวันนี้เพราะทำให้พวกเราได้ตระหนักถึงว่าทุก ๆ เรื่องล้วนเชื่อมโยงกัน เช่น ปัญหาน้ำแล้งก็เชื่อมโยงกับมหาสมุทร ตามหลักคิดสากล คือ Butterfly effect ซึ่งในสัปดาห์ถัดไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งหารือกัน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงาน หรือ Direction เดียวกันทำให้เป้าหมายทุกเป้าหมาย เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพอย่างแท้จริง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อน SDGs ทุกเป้าหมาย และหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ให้สำเร็จ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่น ๆ เพราะภารกิจนี้จะช่วยทำให้โลกมีความสุข ถ้าเป็นงานประจำก็เป็นงานประจำที่น่าภาคภูมิใจ และอย่าพิ่งพอใจว่างานที่ทำอยู่ตอบโจทย์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานของเรา โดยนำหลักจิตอาสาที่เกิดจาก DNA คนมหาดไทย มาใช้ในการพัฒนางานที่ทำอยู่และงานอื่น ๆ ให้ดีขึ้น ต้องทำงานแบบไม่มีหนังสือสั่งการ หรือ สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน อย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นแค่ภาระหน้าที่ อยากให้พวกเราทุกคนรวมกับตัวกันตั้งกลุ่มทำความดี Change for Good เรื่องง่าย ๆ เช่น การรักษาความสะอาด หรืออื่น ๆ ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำ ช่วยกันวางแผน งานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เพื่อร่วมรับประโยชน์ เช่น การรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทย ประโยชน์ที่ได้มีทั้งลดภาวะโลกร้อน ตามหลักการ Sustainable Fashion ส่งเสริม Soft Power สร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิต เกิดการพึ่งพาตนเอง เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ให้กับชีวิตของพี่น้องประชาชน สิ่งเหล่านี้หากทำด้วยจิตอาสา ก็จะเป็นผลดีแก่สังคม ผมขอฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคน มาร่วมกัน Change for Good ด้วย Passion และใจที่เป็นจิตอาสาเพื่อโลกใบเดียวใบนี้ของเรา