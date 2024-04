เศรษฐา ร่วมผู้นำ 17 ประเทศ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดในกาซา

นายกฯเผย ร่วมกับผู้นำ 17 ประเทศที่มีตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซา ออกถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด รวมถึงพี่น้องคนไทยทั้ง 8 คน ‘ชี้’เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านแอพพลิเคชั่น X ว่า

“วันนี้ ผมร่วมกับผู้นำ 17 ประเทศที่มีตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซา ออกถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด รวมถึงพี่น้องคนไทยทั้ง 8 คน ผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องมนุษยธรรม และมีความบริสุทธิ์ใจที่จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อความปลอดภัยและการปล่อยตัวประกันคนไทยให้ได้กลับบ้านได้เร็วที่สุดครับ”

Today, I joined fellow leaders of 17 countries with remaining hostages in Gaza in the Joint Statement, calling for the immediate release of all hostages, including our 8 Thai nationals. I view this matter as an urgent humanitarian issue and will continue to do my utmost for the safety and the release of our Thai nationals so that they can return home as soon as possible.

Advertisement

วันนี้ ผมร่วมกับผู้นำ 17 ประเทศที่มีตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซา ออกถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด รวมถึงพี่น้องคนไทยทั้ง 8 คน ผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องมนุษยธรรม และมีความบริสุทธิ์ใจที่จะดำเนินการทุกวิถีทาง… — Srettha Thavisin (@Thavisin) April 25, 2024