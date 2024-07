เศรษฐา เปิดลายแทง ชวนชิมของอร่อยตามรอยลิซ่า ROCKSTAR

นายกฯชวนชิมของอร่อยตามรอยร็อคสตาร์ ทั้ง เยาวราช – ทรงวาด – ตลาดน้อย พร้อมแนบแผนที่ลายแทงประกอบ

เมื่อค่ำวันที่ 10 กรกฎาคม ภายหลังเดินทางกลับจากการปฎิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนให้ไปชิมอาหารอร่อยตามรอยร็อคสตาร์ ย่านชื่อดังของไทยโดยระบุเป็นข้อความว่า

“เย็นนี้ทานอะไรกันครับ ถ้ายัง ไปตามรอย ร็อคสตาร์ Follow the Rock Star to Yaowarat and Beyond เยาวราช – ทรงวาด – ตลาดน้อยกันครับ

ย่านเยาวราชของเราเป็นสุดยอดสตรีทฟู้ด มีร้านอร่อย และร้าน Michelin Star มากมาย แล้วยังไปต่อกันได้ที่ ถนนทรงวาดที่ช่วงนี้ฮิปอินเทรนด์ ทั้งร้านอร่อย ๆ และจุดเช็คอิน ไปเดินเล่นถ่ายรูป ในถนนคนเดินสุดเก๋ “ตลาดน้อย” ที่มีร้านอร่อยระดับตำนานเพียบ ๆ เซฟภาพเก็บไว้เป็นลายแทงได้เลยครับ”

