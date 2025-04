นายกฯ เลี้ยงอาหารค่ำผู้นำ BIMSTEC ยันไทยพร้อมร่วมมือรอบด้านระหว่างภูมิภาค

‘นายกฯ’ งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำ BIMSTEC ยันไทยพร้อมเสริมสร้างความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างภูมิภาค-สร้างอนาคตที่สดใส และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับผู้นำและผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ครั้งที่ 6 โดยกล่าวถ้อยแถลงว่า ขอต้อนรับผู้นำ BIMSTEC ด้วยความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เป็นสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ BIMSTEC ค่ำคืนนี้ทุกฝ่ายได้รวมตัวกันอีกครั้งในเมืองที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 27 ปีที่แล้ว ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเดินทางร่วมกัน โดยในงานเลี้ยงนี้มีการประดับตกแต่งด้วยองค์ประกอบที่สื่อถึงข้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและการเกษตรที่สำคัญของทั้ง 7 ประเทศ BIMSTEC รวมถึงข้าวที่ปรากฏเด่นชัดในโลโก้ BIMSTEC เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทั้งในฐานะอาหารหลักและรากฐานทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

นายกฯกล่าวว่า ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ภูมิภาคนี้มีมากที่สุดในโลก โดยมีพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกันมากกว่า 140,000 พันธุ์ ตั้งแต่ข้าวหอมมะลิของไทยสู่ข้าวบาสมาติของอินเดีย ข้าวแดงของภูฏานสู่ข้าวชเวโป ปอว์ ซาน ของเมียนมา ความหลากหลายดังกล่าวไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ความมุ่งมั่นร่วมกันต่ออุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคนี้อีกด้วย

“เกษตรกรรมถือเป็นสินทรัพย์ร่วมกันของ BIMSTEC ค้นพบโอกาสสำหรับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดย BIMSTEC ได้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งบทบาทของ BIMSTEC ในฐานะจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสองภูมิภาคที่มีพลัง ได้นำเสนอโอกาสสำหรับความร่วมมือ นวัตกรรม และการเติบโตร่วมกันผ่าน BIMSTEC ให้สามารถรับมือกับความท้าทาย และใช้จุดแข็งร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วทั้งภูมิภาค” นายกฯระบุ

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมสุดยอด BIMSTEC ครั้งที่ 6 จะเป็นโอกาสสำรวจแนวทางใหม่ เพื่อการพัฒนาองค์กรระดับภูมิภาค โดยการหารือจะกำหนดแนวทางสำหรับความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าและการลงทุน การเชื่อมโยงทางกายภาพ ดิจิทัล หรือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งประชาชนในสองภูมิภาคภายใต้ BIMSTEC มีศักยภาพมหาศาล สามารถใช้โอกาสนี้ด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคน

ทั้งนี้ เชิญชวนให้ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิก BIMSTEC ร่วมกันอวยพรเพื่อความสำเร็จในอนาคตของ BIMSTEC พร้อมทั้งหวังว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคีสู่ภูมิภาคในอนาคต