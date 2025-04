พอล แชมเบอร์ส ประสานรับทราบข้อกล่าวหา 8 เม.ย.นี้ หลังกองทัพภาค 3 แจ้งความ 112-พรบ.คอมฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ทาง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ได้รับแจ้งจากทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ดร.พอล แชมเบอร์ส นักวิชาการสัญชาติอเมริกัน ซึ่งประจำอยู่ที่สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถูกศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับในคดีตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ในคดี

ในช่วงเช้าวันนี้ ทางคณะสังคมศาสตร์ ได้รับหนังสือจาก พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองพิษณุโลก เรื่องการแจ้งการดำเนินคดีต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลระบุว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ ดร.พอล เวสลีย์ แชมเบอร์ส ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน, ทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร”

โดยคดีดังกล่าว ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้ว ตามหมายจับที่ จ.245/68 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568 จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ADVERTISMENT

ทางตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จึงขอให้ทางมหาวิทยาลัยประสานแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ADVERTISMENT

ทั้งนี้ ดร.พอล ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกใดๆ มาก่อน หลังได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว ดร.พอล พร้อมทนายความ ได้ประสานนัดหมายกับทางตำรวจ โดยเตรียมจะเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ในวันที่ 8 เม.ย. 2568 เวลาประมาณ 9.00 น. โดยยังต้องติดตามรายละเอียดและข้อกล่าวหาในคดีต่อไป

สำหรับ ดร.พอล เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่ทำงานวิชาการด้านไทยศึกษา โดยเฉพาะศึกษาบทบาท อำนาจ และความเปลี่ยนแปลงของกองทัพไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งบทบาทในเชิงเปรียบเทียบกับกองทัพประเทศต่าง ๆ มีหนังสือสำคัญตีพิมพ์ อาทิเช่น “Praetorian Kingdom: A History of Military Ascendancy in Thailand”, “Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการออกหมายจับแล้วนั้น อยู่ระหว่างประสานกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมดำเนินการ ก่อนจะมีการจับกุมได้