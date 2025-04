นายกฯ หารือ มูฮัมหมัด ยูนูส ชื่นชมปาฐกถาในฟอรั่มเยาวชน เชื่อ วิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่

นายกฯ หารือ ปธ.คณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศ ร่วมมือจุดไฟคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอนาคตในภูมิภาค ผลักดันการค้าการลงทุน ลงนาม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 เมษายน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส (His Excellency Professor Muhammad Yunus) ประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี

นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลบังกลาเทศอีกครั้ง หลังจากการพบกันที่การประชุม World Economic Forum เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ไทยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันยาวนานร่วมกัน และชื่นชมประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลฯที่กล่าวปาฐกถาสร้างแรงบันดาลใจในฟอรั่มเยาวชน BIMSTEC Young Gen Forum และเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลฯ จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน สร้างคุณประโยชน์ที่มีความหมายให้แก่ประเทศชาติของตนและผู้อื่นได้

ทั้งนี้การประชุมบิมสเทค เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างประสบความสำเร็จ และมั่นใจว่าภายใต้การเป็นประธานของบังกลาเทศ บิมสเทคจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค

ด้านนายมูฮัมหมัด กล่าวว่า ยินดีที่ได้พบนางสาวแพทองธาร อีกครั้ง และชื่นชมการจัดงานของไทยครั้งนี้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยบิมสเทคสามารถพัฒนาต่อยอดจากองค์กรของรัฐบาลไปสู่การเป็นองค์กรของประชาชนได้ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับประชาชน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าคนหนุ่มสาวสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้นำได้ ทั้งนี้บังกลาเทศ พร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อเนื่องจากไทย และหากมีโอกาสขอเชิญนายกฯเยือนบังกลาเทศ

สำหรับประเด็นการหารือของทั้งสองฝ่ายต่อความร่วมมือบิมสเทค เห็นพ้องในการเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติต่อเด็กผู้ หญิงในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันพบอุปสรรคและข้อจำกัดที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญในหลายภูมิภาค

โดยนายกฯให้ความสนใจและยินดีที่จะเปิดเวทีที่ให้ความสำคัญต่อเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความคิดริเริ่ม อาจมีการจัดตั้งเวทีคู่ขนานของคนหนุ่มสาวเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอความต้องการของคนรุ่นใหม่

ส่วนการค้าการลงทุน ไทยและบังกลาเทศพร้อมผลักดันการค้าทวิภาคีให้มากขึ้น โดยเฉพาะภาคโลจิสติกส์ ซึ่งการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – บังกลาเทศ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายทางการค้าได้มากขึ้น โดยประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลฯ ยินดีนำไปพิจารณา และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงฯ ดังกล่าว

จากนั้นทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Anti-Corruption Commission: ACC) เพื่อความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Memorandum Of Understanding Between The Anti-Corruption Commission (ACC) Of Bangladesh And The National Anti-Corruption Commission (NACC) Of Thailand For Bilateral Cooperation On Preventing And Fighting Against Corruption) ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจจับความผิด การริเริ่มโครงการร่วมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างครอบคลุม การแบ่งปันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ