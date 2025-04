เรียงคนมาเป็นข่าว / ภาพข่าวสังคม

⦁….“นายกฯอิ๊งค์ แพทองธาร ชินวัตร” ออกมาดับกระแส “ปรับ ครม.” อีกครั้ง โดยบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ยังไม่คิดปรับ ก่อนจะยกคำพระ “อนิจจัง” มาบอกว่า อะไรๆ ก็อยู่ภายใต้หลักนี้ ตำแหน่งต่างๆ แม้แต่นายกฯก็เหมือนกัน ก็เป็นอันว่า “ข่าวปรับ ครม.” ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แม้ว่าจะเกิดการโหมกันมาพักใหญ่ว่าจะเกิดการ “หั่น” ภูมิใจไทยเททิ้งน้ำ แถมยังมีโพลเสนอผลสำรวจว่า “ควรจะปรับ รมต.คนไหน ก่อน-หลัง” ก็ถือว่า “นายกฯอิ๊งค์” ยังเดินการเมืองตามแนวทางของตนเอง ไม่ “บ้าจี้” ตามกองเชียร์-กองแช่งง่ายๆ

⦁….ส่วนปัญหา “ความสัมพันธ์” ระหว่าง “พรรคเพื่อไทย” กับ “ภูมิใจไทย” คงจะ “ค้างคา” ไปเรื่อยๆ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอันดับ 2 ที่มี ส.ส.ในมือ 69-70 คน ไม่ใหญ่ไม่เล็ก แต่ ภท.ได้สร้างเครือข่ายอำนาจขึ้นมาใหม่ซึ่งมีผลทำให้ “ความสัมพันธ์” ของ 2 พรรค “ไม่เหมือนเดิม” และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะตามมา ที่อาจทำให้ “สายสัมพันธ์” ยิ่งแกว่งหนักไปกว่าเดิม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ “กฎหมาย-คดีความ”รวมถึงการสอบสวนปัญหา “การเลือก ส.ว.” ในห้วงเวลาที่ผ่านมา

⦁….ในเวลา 2 ปี ที่เหลืออยู่ งานของรัฐบาล นอกจาก “เร่งสร้างผลงาน” เพื่อเอาไว้เป็น “ต้นทุน” ในการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว การเตรียมความพร้อมในเชิงการเมือง สำหรับสนามเลือกตั้งทั่วประเทศ ก็เป็นเรื่องใหญ่ เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในรอบหน้า คือการชนะเลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องต่อรองกันให้มากเกินไป แต่นี่ก็ไม่ง่ายการชนะเลือกตั้ง หมายถึงพรรคคู่แข่งจะต้อง “เพลี่ยงพล้ำ” ด้วยแต่ส่องกล้องสำรวจแล้ว ทุกพรรคตอนนี้ ตั้งท่าพร้อมสู้กันหมด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือ “ฝ่ายค้าน”

⦁….แต่การที่ “เพื่อไทย” ได้ “ทักษิณ ชินวัตร” กลับมา ถือว่าสร้าง “ความเข้มแข็ง” ได้ระดับหนึ่ง แม้จะ “เรียกแขก” ให้ออกมาต่อต้าน แต่รอบนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไปมาก ทุกฝ่ายต่าง “โรยรา” ไปด้วยกาลเวลา ขณะที่กาลเวลาก็ทำให้ “โจทย์” หรือสถานการณ์ แตกต่างไปจากสมัย 2544-2548 หรือเมื่อ 20 ปีก่อน ในเวลา 2 ปีที่เหลืออยู่จึงมีความสำคัญ สำหรับการจัดทัพ วางแผนเข้าสู่การเลือกตั้ง ใครจะแพ้หรือชนะ ยังยากที่จะฟันธง แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน

⦁….งานเฉพาะหน้าของรัฐบาล คือการเจรจากับสหรัฐ เรื่อง “ภาษีตอบโต้” ที่ตอนนี้ “ปธน.ทรัมป์” สั่งพักการบังคับใช้ไว้ 90 วัน นับจากวันที่ 9 เม.ย. สำหรับทีมไทยแลนด์ ก่อนหน้านี้ เตรียมเดินทาง“23 เม.ย.” ไปเจรจากับมะกัน ปรากฏว่า สหรัฐสั่งเลื่อนนัดออกไปก่อนขณะที่เวลายังเดินไปเรื่อยๆ เป็นงานหนักของ “พิชัย ชุณหวชิร”รองนายกฯและขุนคลัง ก็คงต้องใช้เวลาที่เหลือนัดหมายใหม่ และศึกษาหาลู่ทางไปเรื่อยๆ วันพฤหัสฯที่ผ่านมา คณะของเกาหลีใต้ อีกพันธมิตรสำคัญของสหรัฐ ได้คิวเข้าพบฝ่ายบริหารในรัฐบาลทรัมป์ เพื่อถกขอลดภาษี ก่อนที่ 28 เม.ย.นี้ “ทรัมป์ จูเนียร์” ลูกชายคนโตจะไปเยี่ยมภาคธุรกิจของเกาหลีใต้

กาแฟป่า

ชำระงวดแรก – นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบเช็คชำระหนี้งวดแรก 25 ล้านบาท ให้กับ นรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินส่วนตัว ในคดีที่สมาคมในยุค พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นนายกสมาคม ฟ้องร้องกับ บมจ.สยามสปอร์ตฯ และศาลมีคำตัดสินให้สมาคมต้องจ่ายเงินให้ บมจ.สยามสปอร์ตฯ

ฟุตบอลพื้นฐาน – บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับ ตอง-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy สานต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอลพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอล ภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมี อลิฮิโตะ มะซือโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

รับรางวัล – เบญจมาศ อภินันท์รุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คนกลาง) รับรางวัล TOP CEO 2024 THAILAND ในงาน 2024 Asia CEO Summit Award Ceremony ที่มอบให้กับผู้นำองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จัดโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ และร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เพราะรัก – ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างพญ.ภัทริยา จารุทัศน์ กับ ระนอง พยัคฆพันธ์ ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี อัศวิน อิงคกุล, พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร, รศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ, นพ.ปิติ ธรรมมงคล ร่วมแสดงความยินดี

ชมบูธ – จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี วิชัยยุทธ เหลืองสุวรรณ ผจก.ฝ่ายการตลาดองค์กร และสรายุทธ พุ่มศรี ผจก.ฝ่ายประกันภัย NON-MOTOR ด้านรถยนต์ เป็นผู้แทนต้อนรับ โดยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ MOTOR และ NON-MOTOR ณ ห้องแคทรียา รร.รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ช่วยผู้ประสบภัย – โบลท์ (Bolt) ผู้ให้บริการเรียกรถระดับโลก นำโดยณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผจก.ทั่วไปประจำโบลท์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 750,000 บาท ให้แก่ จันทร์ประภา วิชิตชลชัยรอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ สำนักงานสภากาชาดไทย

ทุเรียนพรีเมียม – โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท นำโดย แซมมี่ คาโรลุส ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ธวัชชัย จุงสุพงษ์ เจ้าของ Toby’s Farm สวนทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรี เปิดตัว “Durian Decadent Afternoon Tea” เมนูพิเศษสำหรับเซตการจิบน้ำชายามบ่ายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยหยิบ “ทุเรียนหมอนทอง” ราชาผลไม้มาเป็นวัตถุดิบหลักในการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารที่แปลกใหม่ร่วมสมัย ที่โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

GRSA 2025 – SOCIAFI Media บริษัทด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการอีเวนต์ชื่อดัง จัดงานGlobal Rising Star Awards 2025 หรือ GRSA 2025 เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้นำและผู้ที่มีความเป็นเลิศของวงการจากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ การศึกษา บันเทิง สื่อ โรงแรม และไอที โดยมี พ.ต.ท.สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา, ณฐาภพ ยมจินดา ปลัดอำเภอบางละมุง, ประมวล ทองใบ และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ที่เมืองพัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

โอรีโอ สเปซดังก์ – บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด นำโดย ไอดารา หวัง กก.ผจก. อนุรักษ์ อากาวัล ผอ.ฝ่ายการตลาด และอรวลัญช์ ลีเผ่าพันธุ์ ผจก.อาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต จัดงานเปิดตัวโอรีโอ สเปซดังก์ ฉีกทุกกฎการ บิด ชิมครีม จุ่มนมในแก้วแบบเดิมๆ กับรสชาติลิมิเต็ด อิดิชั่น สเปซเบอร์ส ครีม มาพร้อมดีไซน์ลวดลายคุกกี้ในธีมกาแล็กซี่และลายสุดแรร์ให้ทุกคนตามหา ณ บริเวณลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วัน เมื่อเร็วๆ นี้

รับมอบประกาศนียบัตร – บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นิภา วนิชวัฒน์ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบประกาศนียบัตร “Climate Action Leaders Recognition” ในฐานะผู้นำความยั่งยืนในภารกิจการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จากองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล AFMA (Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific – UN FAO) ภายในงาน Climate Action Forum ประจำปี 2568 ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย