เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล

ผู้เขียน คุณอ้อ

⦁…เย็นย่ำวันที่ 22 กรกฎาคม ที่เพลนารี ฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีบรรยากาศแห่งมิตรภาพอันอบอุ่น วันนั้นเครือมติชนโดย ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชนฯ พร้อมทั้งผู้บริหารในเครือมติชนไปประจำการ ต้อนรับวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน Exclusive Dinner Talk 50 ปีไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity ซึ่งเครือมติชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางสถานทูตจีนได้อนุญาตให้เครือมติชนจัดกิจกรรมต่างๆ และถือเป็นเกียรติที่ นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มาร่วมปาฐกถาพิเศษเปิดงานด้วย

⦁…นายอู๋ จื้ออู่ ได้ขึ้นปาฐกถาด้วยภาษาไทย เรียกความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น นายอู๋ใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยม เรียบเรียงและถ่ายทอดถ้อยความได้อย่างซาบซึ้ง เนื้อหาที่กล่าวในวันนั้นได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมครบถ้วน พร้อมกับให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแก่ผู้รับฟัง

หนึ่ง คือ การให้ความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่จะเสด็จฯไปเยือนจีนภายในปีนี้ และเคารพต่อพระบรมวงศานุวงศ์

ADVERTISMENT

มีการกล่าวถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นการเยือนจีนครั้งที่ 56 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

หนึ่ง คือ การนำเอาคำกล่าวของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ที่มาเยือนไทยและตอกย้ำแนวทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศว่า มีความตกลงกันที่ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

หนึ่ง คือ การกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายๆ ด้าน ในปีนี้ผู้นำของประเทศจีนจะมาเยือนไทยอีกครั้งในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (LMC)

และยังได้ยืนยันว่าความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ จะดำเนินไปด้วยความเสมอภาคและมีผลประโยชน์รวมกันแบบ “win-win”

⦁…ความร่วมมือในรูปแบบ “win-win” นี้จะใช้กับภาครัฐ และภาคเอกชนด้วย

โดยเฉพาะความร่วมมือ หรือร่วมธุรกิจกับภาคเอกชน บริษัทจีนมี Motto ของตนเองว่า “Growing Thailand Contribute to Thailand” หรือเติบโตในไทยก็ต้องสร้างประโยชน์ในไทยเช่นกัน

อีกหนึ่ง นายอู๋ ยังชื่นชมงานของเครือมติชนที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปีครั้งนี้

“ผมมีโอกาสติดตามกิจกรรมต่างๆ ของทางมติชนภายใต้หัวข้อ Golden Fest 2025 เทศกาลร้อยเรื่องราวไทย-จีน ร้อยเรื่องราวจีนและไทยอีกด้วย

“ขอชื่นชมว่างานนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย มีเนื้อหาอุดมสมบูรณ์และให้ข้อคิดและความรู้กับพวกเราไม่น้อย

“กิจกรรมนี้ทำให้ผมเหมือนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งมิตรภาพ ได้สัมผัสกับตัวเองและสมกับคำกล่าวที่ว่า จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”

ฟังนายอู๋ จื้ออู่ สะท้อนภาพกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี ของเครือมติชนออกมาเช่นนี้แล้วปลื้มใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้ยั่งยืนสืบไป