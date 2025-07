กต. โต้ ฮุนมาเนต หยุดยิงต้องมีเงื่อนไขเหมาะสม ชี้ กัมพูชา ไม่จริงใจ ทำคนไทยอยู่ในอันตราย

จากกรณี นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ได้โทรศัพท์หารือกับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้ร้องขอผู้นำทั้งสองประเทศให้มีการหยุดยิงในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปกว่านี้ และเปิดพื้นที่ให้กับการเจรจาสันติภาพและการแก้ปัญหาทางการทูต และเผยว่ามีสัญญาณเชิงบวกและความเต็มใจที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาแสดงออกมาว่า จะพิจารณาหนทางดังกล่าวต่อไป

ต่อมา สมเด็จฯฮุน มาเนต อ้างว่า หลังจากไทยได้ตกลงที่จะยอมรับข้อเสนอให้มีการหยุดยิง โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่เพียง 1 ชั่วโมงต่อมา ทางฝ่ายไทยได้แจ้งว่าขอเปลี่ยนท่าทีจากเดิมที่มีการตกลงหยุดยิงตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 25 กรกฎาคม ให้เลื่อนออกไปเป็นภายหลัง ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาเปิดเผยว่า รัฐบาลไทยขอขอบคุณท่าน นรม. Anwar Ibrahim สำหรับข้อเสนอหยุดยิงที่ไทยเห็นด้วยอย่างยิ่งในหลักการและพร้อมพิจารณา อย่างไรก็ดี ฝ่ายกัมพูชายังคงโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องตลอดวันโดยไม่เลือกเป้า

ดังนั้น ตามข้อเท็จจริง การหยุดยิงใดๆ ต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยฝ่ายไทยให้ความสำคัญในลำดับต้นกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขณะนี้ การกระทำของฝ่ายกัมพูชายังคงแสดงออกถึงความไม่จริงใจ และยังคงทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยตกอยู่ในอันตราย ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและพี่น้องประชาชนจนถึงที่สุด

ADVERTISMENT

The Royal Thai Government wishes to thank Prime Minister @anwaribrahim for the offer of a ceasefire, which Thailand fully agrees with in principle and will consider. However, it must be stated that throughout the day, Cambodian forces have continued their indiscriminate attacks on Thai territory. Any ceasefire must be based on appropriate on-the-ground conditions. Thailand places utmost priority on the safety and security of civilians, and at this moment, Cambodia’s actions demonstrate a lack of good faith and continue to place civilians in danger. The Royal Thai Government has the obligation to protect its sovereignty and its people to the fullest extent.